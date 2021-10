Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler habe sich im vergangenen Quartal trotz des massiven Einbruchs bei den Verkäufen gut geschlagen. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn des DAX-Konzerns sei um 21 Prozent auf 2,47 Milliarden Euro gestiegen, wie die Stuttgarter am Freitag mitgeteilt hätten. Der Umsatz habe in den Monaten Juli bis September mit 40,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau gelegen.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, welches das Management um Konzernchef Ola Källenius als maßgeblich für das wirtschaftliche Abschneiden ansehe, sei dank der starken Finanz- und Mobilitätssparte um vier Prozent auf 3,61 Milliarden Euro gestiegen. Damit habe Daimler besser abgeschnitten als von Analysten zuvor erwartet. Die Jahresprognosen für die Margen in der Auto- und Lkw-Sparte habe der Konzern beibehalten - gehe allerdings beim Absatz von Autos nun von einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus.Daimler habe im dritten Quartal vor allem wegen des Chipmangels mehrfach die Produktion einschränken müssen und fast ein Drittel weniger Autos der Stammmarke Mercedes-Benz an die Kunden ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Allerdings hätten die teuren Top-Modelle wie die S-Klasse sowie die Elektroautos des Konzerns zulegen können - unter anderem, weil Mercedes die lukrativeren Autos vorrangig mit den vorhandenen Elektronikhalbleitern bestücke. Die von Anlegern viel beachtete operative Marge in der Auto- und Vansparte habe bei 8,5 Prozent gelegen, nur 0,9 Prozentpunkte unter dem Wert aus dem Vorjahr.In den vergangenen Tagen und Wochen habe sich das Daimler-Papier enorm stark entwickelt. Am heutigen Freitagmorgen reagiere die Aktie auf der Handelsplattform Lang & Schwarz mit einem leichten Minus. Wichtig sei, dass der Support bei 80 Euro halte. Auf dem Weg nach oben gilt es, den Widerstand bei 84 Euro zu durchbrechen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.