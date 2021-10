Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (18.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie habe sich in den letzten Wochen peu a peu nach oben gearbeitet. Während Exane BNP Paribas Potenzial bis 100 Euro sehe, halte die NordLB dagegen.Erst am Freitag habe Exane BNP Paribas-Analystin Dorothee Cresswell das Kurspotenzial für die Daimler-Aktie auf 100 Euro angehoben. Nicht ganz so euphorisch sei Analyst Frank Schwope von der NordLB.Angesichts fehlender Halbleiter und der Tatsache, dass neue Fertigungskapazitäten möglicherweise erst 2023 an den Start gehen würden, könnte sich die Mangelwirtschaft bis ins übernächste Jahr erstrecken, so Schwope in einer Branchenstudie zur Chipkrise in der Autoindustrie. Die Prognosesenkung des Zulieferers Hella dürfte nur der Auftakt für weitere Ausblicksverschlechterungen anderer Branchenunternehmen gewesen sein. Trotz bereits existierender Versorgungsengpässe habe Daimler interessanterweise im ersten Halbjahr 2021 Rekordergebnisse erzielt. Schwopes Kursziel laute 71 Euro.Es bleibe dabei: Nach wie vor treibe die kommende Aufspaltung des Konzerns die Daimler-Aktie nach oben. Viele Investoren würden davon ausgehen, dass die beiden Teile an der Börse getrennt mehr Wert sein würden als gemeinsam.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Bis zur Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte im Dezember sollte das positive Momentum anhalten. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.