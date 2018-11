Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

49,79 EUR -1,05% (20.11.2018, 10:31)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (20.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Elon Musk habe die Idee in den Raum gestellt, mit dem DAX-Konzern zusammen ein Elektromodell eines Kleinlasters zu entwickeln. "Vielleicht interessant, mit Daimler/Mercedes an einem E-Sprinter zu arbeiten", habe der Tesla-Chef auf Twitter geschrieben. "Das ist ein großartiger Lieferwagen. Wir werden uns erkundigen", habe Musk ergänzt.Der deutsche Automobilhersteller habe ebenfalls via Twitter geantwortet: "Danke für die Blumen! Und ja, es ist ein großartiger Lieferwagen ...."Würde eine Kooperation zwischen Tesla und Daimler denn wirklich Sinn machen? Fakt sei: Daimler habe im Jahre 2014 seinen Anteil von vier Prozent an Tesla über die Börse verkauft. 780 Millionen Dollar seien Daimler zugeflossen. Die Begründung damals: Um die Kooperation mit dem US-Unternehmen fortzuführen, sei eine Finanzbeteiligung nicht mehr notwendig. Nun ja, sehe man sich den Kursverlauf an und betrachte den technischen Fortschritt, den Tesla genommen habe, wäre es sicherlich sinnvoller gewesen, den Anteil nicht auf den Markt zu werfen.Was die Daimler-Aktie betreffe, so sei der Titel nach wie vor historisch günstig. Die Daimler-Aktie notiere über 16 Prozent unter der wichtigen 200-Tage-Linie. Zuletzt sei das im Jahr Juli 2016 der Fall gewesen. Die Stimmung an den Börsen sei nach wie vor schlecht, der Gesamtmarkt tendiere weiter nach unten. Einen Boden habe der Autotitel in den letzten Monaten immer wieder um die Marke von 50,50 Euro gefunden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:49,715 EUR -1,46% (20.11.2018, 10:16)