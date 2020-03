Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

30,675 EUR (10.03.2020)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (11.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am Dienstag sei es zu einer Gegenbewegung am deutschen Aktienmarkt gekommen. Autowerte wie Daimler, BMW und Volkswagen hätten zum Teil deutlich zugelegt. Sei der Abverkauf damit beendet, oder stehe die nächste Abwärtswelle bevor?Die Automobil-Hersteller habe es in den letzten Wochen schwer gebeutelt. Der Ausbruch des Coronavirus und der damit verbundene Stillstand der Wirtschaft in China habe für einen starken Einbruch des chinesischen Automarktes gesorgt. Für das laufende Jahr sei von einem Absatzrückgang im chinesischen Automarkt um acht Prozent auszugehen, habe der Generalsekretär des PCA (China Passenger Car Association) in einem Interview am Montag gesagt. Für die ersten beiden Monate des Jahres summiere sich das Minus auf 41 Prozent.Das treffe die Automobil-Hersteller in einer ohnehin schwierigen Phase. Daimler & Co müssten den Umbruch weg von den Verbrennungsmotoren hin zur Elektromobilität stemmen. Milliarden würden in die Entwicklung selbst fahrender Autos sowie neuer Mobilitätsdienste fließen.Unter den europäischen Autobauern dürfte Volkswagen bis 2022 zum Gewinner in puncto Elektromobilität werden. Dagegen würden die Premiumhersteller BMW, Daimler und Audi die größten Risiken und einige Nachteile gegenüber Marktführer Tesla aufweisen, schreibe UBS-Analyst Patrick Hummel in seiner aktuellen Studie. Für Daimler sehe Hummel ein Kursziel von 47 Euro.Ein Kauf der Daimler-Aktie drängt sich jedoch weiterhin nicht auf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Eine starke Unterstützungszone für die Daimler-Aktie liege im Bereich zwischen 28,50 und 30,50 Euro. Generell sei im Autosektor ist VW vorzuziehen. Vorstand Herbert Diess gehe das Themas Elektromobilität mit aller Konsequenz an. Auch BMW-Chef Oliver Zipse scheine Tempo aufzunehmen. Bei der Vorstellung des i4 habe er die Marschroute vorgegeben. Auf die Watchlist sollten Anleger langsam auch wieder das Papier von Ferrari nehmen. (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:31,305 EUR -3,20% (11.03.2020, 09:09)