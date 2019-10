Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (09.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Tochter Mercedes habe nach einem schwachen ersten Halbjahr mit einem starken September das Blatt wenden können. Hinzu kämen neue Einschätzungen von der Investmentbank HSBC und von J.P. Morgan. Was mache die Aktie daraus?Über die Erfolgschancen ihrer Zukunftsstrategien würden sich heute ab 9:00 Uhr einige Spitzenvertreter der Autoindustrie beim "Branchengipfel" in Nürtingen bei Stuttgart austauschen. Gastgeber sei das Institut für Automobilwirtschaft (IfA). Als Redner vor den gut 600 Gästen hätten sich unter anderem Daimler-Chef Ola Källenius sowie VW -Vorstandsmitglied Jürgen Stackmann und sein BMW -Kollege Peter Schwarzenbauer angekündigt.IfA-Chef Stefan Reindl sehe mit den anstehenden Weichenstellungen beim Brexit oder im Streit um Zölle "Schlüsselentscheidungen" auf die gesamte Branche zukommen - in einer Zeit, in der ohnehin wichtige Zukunftsfragen geklärt werden müssten.Bereits am Montag habe Daimler mit guten Verkaufszahlen punkten können. Im Monat September habe Mercedes-Benz weltweit 223.838 Autos abgesetzt. Ein Plus von 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach neun Monaten liege Mercedes mit 1,73 Millionen Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr 0,6 Prozent im Plus.Im ersten Halbjahr hätten die Modellumstellung in den Kompaktklassen A und B sowie die Probleme beim Produktionsanlauf neuer SUV-Modelle in den USA belastet. Mittlerweile würden die Kompaktwagen aber deutlich für Auftrieb sorgen.Hinzu komme: Henning Cosman von HSBC habe die Anlageempfehlung für die Aktie von Daimler auf "halten" von zuvor "reduzieren" angehoben. Erst wenige Tage zuvor habe sich J.P. Morgan für die Aktie stark gemacht. Analyst Jose Asumendi habe das Kursziel für Daimler vor den Zahlen für das dritte Quartal um vier Euro auf 69 Euro angehoben.Fakt sei: Das Umfeld für die ganze Branche bleibe schwierig. Die Verkaufszahlen rund um den Globus seien rückläufig. Hinzu kämen hohe Investitionen in neue Antriebsformen und Mobilitätsdienste. Daimler, BMW und auch Volkswagen müssten sich neu erfinden. Fundamental könnten die Zahlen für das dritte Quartal am 24. Oktober sowie der anstehende Kapitalmarkttag im November positive News liefern.Charttechnisch kann erst Entwarnung gegeben werden, sobald die wichtige 200-Tage-Linie bei 46,41 Euro geknackt wird, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: