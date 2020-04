Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Eine Analysten-Herabstufung jage die nächste. Nachdem Goldman Sachs die Daimler-Aktie am Dienstag auf ihre Verkaufsliste gesetzt habe, sei nun auch das Bankhaus Metzler gefolgt. Das Kursziel für das Papier des Stuttgarter Autokonzern sei von 48 Euro auf nur noch 24 Euro halbiert worden! Unter den drei deutschen Autoherstellern erscheine Daimler am schwächsten und anfälligsten, so Analyst Jürgen Pieper in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie.Hoffnung mache Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen. "Alle drei deutschen Hersteller sind mit guten Liquiditätspolstern ausgestattet und könnten nach unserer Modellrechnung bis zu fünf Monaten ohne Umsatz zahlungsfähig sein. In der Reihenfolge liegt dabei BMW vor Daimler und Daimler vor VW", so Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Dudenhöffer gehe sogar noch einen Schritt weiter. "Alle die es schaffen, sich mit chinesischen Partnern stabil aufzustellen, sind die potentiellen Gewinner", so der Autoexperte. Solle heißen: Für Daimler wäre es keine schlechte Wahl, sollte Partner Geely seinen Anteil von bislang rund 10% noch weiter ausbauen.Geely habe es in der Vergangenheit geschafft, aus Firmen die ins Straucheln geraten seien, wieder Stars mit innovativen Produkten zu formen - Beispiel Volvo. Mit Hilfe des chinesischen Partners habe der schwedische Autobauer zuletzt viele spannende Produkte auf die Straße gebracht - u.a. die elektrisch angetriebene Modellreihe Polestar.Es bleibe dabei: Der Markt habe viel vorweggenommen. Noch könne der Worst-Case für die Automobilhersteller verhindert werden. Voraussetzung dafür sei, dass die Coronavirus-Krise in zwei bis drei Monaten beherrschbar sei. Daimler weise einen Börsenwert von nur noch rund 29 Mrd. Euro auf. Für Anleger mit einem langen Atem sei die Daimler-Aktie auf dem aktuellen Niveau einen Blick wert, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:25,905 EUR -5,87% (01.04.2020, 14:24)