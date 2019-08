Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (20.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Vor Eröffnung der 68. Internationalen Automobilausstellung (IAA) Pkw am 10. September in Frankfurt gehe es der Branche alles andere als gut. Die Krise habe deutliche Spuren im Programm der Autoschau hinterlassen. Vor allem internationale Hersteller würden in diesem Jahr einen weiten Bogen um die Veranstaltung des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA) machen. Die deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen müssten sich gegen die Krise stemmen. Die Aktienkurse würden angeschlagen bleiben.Auf dem längst nicht ausverkauften Frankfurter Messegelände würden nur noch in vier Hallen neue Autos gezeigt, wobei die deutschen Konzerne Volkswagen, Daimler und BMW mit einigen internationalen Vertretern wie Hyundai oder Landrover fast unter sich bleiben würden. Dazu würden sich wie in den Vorjahren noch zahlreiche Zulieferer gesellen."Die Autoindustrie fährt in ihre größte Krise seit mehr als 20 Jahren", beschreibe Auto-Professor, Ferdinand Dudenhöffer, von der Universität Duisburg-Essen die globale Lage. Die Neuerscheinungen seien im Vorfeld bestens bekannt, die digitalen Medien würden der analogen und teuren Messe das Leben schwer machen. Der Experte sehe die IAA in einer Reihe mit der Detroit Motor Show, der Tokyo Motor Show und dem Pariser Autosalon: "Alle brauchen ein Konzept für die Zukunft, sonst wird es eng.""Die Besucher wollen die neuesten Autos fühlen, anfassen, sich hinters Steuer setzen - ohne sich gleich einem Verkäufer erklären zu müssen. Das ist der große Vorteil der IAA", versuche VDA-Sprecher Eckehart Rotter dagegen zu halten.Dass der Druck auf die Autobauer enorm sei, zeige die Entwicklung der Aktienkurse von BMW, Daimler und Volkswagen.Autoexperte Dudenhöffer mache den Anlegern keine großen Hoffnungen auf baldige Besserung: "Hinsichtlich der Zukunft liegen dunkle Wolken über dem zweiten Halbjahr 2019 und 2020. Der Abschwung der Konjunktur hat sich verstärkt. Alle drei werden damit in ihren Margen zurückstecken und für alle drei wird es wichtig sein, Effizienz-Programme umzusetzen. Dabei sollte man durchaus auch schauen, ob man nicht zu viele Mitarbeiter an Board hat", sage der Autoexperte gegenüber dem "Aktionär".BMW müsse auf die Tube drücken. Der neue Konzernchef Oliver Zipse müsse so schnell wie möglich wieder Boden gut machen. Die unter EX-Vorstand Norbert Reithofer aufgebaute Führungsrolle im Bereich der Elektromobilität mit dem BMW i3 und dem Hybridmodell i8 sei leichtfertig aus der Hand gegeben worden.Auch Daimler habe schwer zu kämpfen. Im Juli zum Beispiel habe der Autobauer von der Stammmarke Mercedes-Benz 188.857 Autos verkauft. Ein Plus von 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hervorzuheben gewesen sei der Zuwachs von 13 Prozent im größten Einzelmarkt China. Das helfe der Aktie derzeit nicht auf die Sprünge.Technisch bleibe das Papier angeschlagen. Zwar sehe "Der Aktionär" bereits viel Negatives im Kurs eingepreist, dennoch sollten Anleger derzeit vor einem Einstieg eine Bodenbildung abwarten. Auch die knackige Dividende von 3,25 Euro, was einer Rendite von etwa 6,2 Prozent entspreche, stelle kein Kaufargument dar. Es sei nicht sicher, ob der neue Konzernchef Ola Källenius nicht die Ausschüttung aufgrund der Sparmaßnahmen kürzen werde.Im Bereich zwischen 39,50 und 41,80 Euro treffe die Daimler-Aktie auf eine starke Unterstützungszone aus den Jahren 2009 bis 2012. Diese sollte zumindest nicht unterschritten werden, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 20.08.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.