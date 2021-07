Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,43 EUR -3,32% (06.07.2021, 16:39)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,36 EUR -3,36% (06.07.2021, 16:24)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autokonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler habe geliefert. Trotz Lieferengpässen bei elektronischen Bauteilen und zeitweiser Produktionsstopps in einzelnen Werken habe der Automobil-Hersteller im ersten Halbjahr wieder deutlich mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie jedoch werde abverkauft.Die weltweiten Auslieferungen der Stammmarke Mercedes-Benz seien zwischen Januar und Juni im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2020 um fast ein Viertel auf 1,16 Millionen Autos geklettert, wie der Konzern am Dienstag in Stuttgart mitgeteilt habe. Das Plus falle auch deshalb so deutlich aus, weil das Geschäft zu Beginn der Corona-Krise im Vorjahr zeitweise eingebrochen sei.Wichtigster Markt für die Schwaben bleibe China. Hier sei die Zahl der verkauften Autos der Marke Mercedes-Benz um 28 Prozent auf etwa 441.570 gestiegen. Es handle sich um den bisher höchsten China-Absatz in einem ersten Halbjahr überhaupt, habe es geheißen.Die Zahl der verkauften vollelektrischen Fahrzeuge sei zwar prozentual deutlich gestiegen, sie habe mit rund 39.000 aber gerade mal etwas mehr als 3 Prozent aller ausgelieferten Autos ausgemacht.Aktuell bekomme die Aktie Unterstützung bei 72,50 Euro. Falle diese Marke, warte der nächste Support bei 68,50 Euro.Die Aktie bleibt eine Halteposition, wenngleich die Luft für das Papier nach oben ohne neue fundamentale Impulse (zum Beispiel eine eigene Batterieproduktion) über 80,00 Euro dünn wird, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link