Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,73 EUR -2,28% (21.04.2021, 15:42)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,49 EUR -1,63% (21.04.2021, 15:27)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (21.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die deutschen Autobauer hätten nach dem Corona-Einbruch des Vorjahres bis zum Frühlingsbeginn wieder Boden gutgemacht. Auf dem Heimatmarkt sei die Nachfrage im ersten Quartal insgesamt jedoch immer noch relativ schwach geblieben.Die drei großen Anbieter BMW, Volkswagen und Daimler härren zuletzt von in der Summe deutlich steigenden Absatzzahlen berichtet. Blicke man auf Deutschland selbst, sei die Entwicklung - wohl auch wegen der anhaltenden Corona-Einschränkungen - weiterhin sehr durchwachsen. Die Daimler-Hauptmarke Mercedes-Benz habe in Deutschland ein Minus von 15,4% verkraften müssen.Gleichzeitig falle auf, dass das Geschäft in anderen Regionen schon über das Gesamtquartal hinweg wieder spürbar angezogen habe. Für Optimismus sorge bei Experten v.a. das gute China-Geschäft - die starke Präsenz auf dem wichtigsten Automarkt der Welt sei ein wichtiges Pfund der deutschen Hersteller. Experten hätten u.a. zuletzt den Auftritt von Daimler & Co auf der Shanghai Motor Show gelobt. Die deutschen Hersteller seien in punkto Elektromobilität deutlich schneller geworden.Daimler habe zuletzt mit sehr guten Zahlen für das erste Quartal bei Anlegern und Analysten weitere Pluspunkte sammeln können. Angesichts der guten Nachrichten bleibe die Grundtendenz für die Daimler-Aktie positiv, auch wenn im Kurs mittlerweile bereits viel eingepreist sei. Eine Konsolidierung sei auf dem aktuellen Niveau nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen aus technischer Sicht gesund. Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link