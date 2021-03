XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (01.03.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseDie Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) befindet sich seit März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 3. Februar 2021 sei die Aktie mit einer langen weißen Kerze über den langfristigen Abwärtstrend seit März 2015 nach oben ausgebrochen. Dieser Ausbruch habe zu einem weiteren Rallyschub auf 67,44 EUR geführt. Seit diesem Hoch vom 8. Februar konsolidiere der Wert in einem aufsteigenden Dreieck. Am Freitag sei er zunächst auf die Unterkante des Dreiecks, die heute bei ca. 65,10 EUR verlaufe, zurückgefallen, sei danach aber nach oben gedreht. Die Aktie habe eine lange weiße Tageskerze ausgebildet.Das Chartbild der Daimler-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Für eine weitere Rally müsse es allerdings noch zu einem Ausbruch über 67,44 EUR kommen. Gelinge dieser, dann wäre Platz in Richtung 73,23 EUR. Sollte die Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 65,10 EUR abfallen, dann würde eine weitere Konsolidierung in Richtung 62,61 EUR oder sogar 59,80 EUR drohen. (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:66,60 EUR +0,57% (01.03.2021, 09:07)