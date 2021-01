XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

57,67 EUR +0,91% (12.01.2021, 11:04)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (12.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Autoaktien seien zu Wochenbeginn von Anlegern vermehrt abgestoßen worden. Für Gesprächsstoff hätten neben der gedämpften Anlegerstimmung auch die neuesten Zahlen aus China gesorgt. Wie zu Wochenbeginn vermeldet worden sei, sei der für die Autobauer immens wichtige Absatzmarkt in China im vergangenen Jahr zum dritten Mal nacheinander geschrumpft. Investoren sollten sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen: Seit dem Corona-Crash im März habe die Erholung der Absatzzahlen auch im Dezember noch angehalten.Die Daimler-Aktie habe es in den letzten Wochen mehrmals nicht geschafft, den starken Widerstand bei 60 Euro aus dem Weg zu räumen. Der Trend sei allerdings nach wie vor intakt. Unterbrochen von kurzen Konsolidierungsphasen laufe das Papier seit dem Corona-Tief im März nach oben. Die nächste Unterstützung liege derzeit bei 54,83 Euro. Hier verlaufe die 50-Tage-Linie. Die Daimler-Aktie sei eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:57,37 EUR +0,31% (12.01.2021, 11:18)