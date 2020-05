Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Shortseller Allianz Investment Management LLC eröffnet Netto-Leerverkaufsposition in Daimler-Aktien:Die Leerverkäufer von Allianz Investment Management LLC starten Short-Aktivitäten in den Aktien des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Die Finanzprofis von Allianz Investment Management LLC mit Sitz in Minneapolis, USA, sind am 19.05.2020 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,11% der Daimler-Aktien eingegangen.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Daimler-Aktien:0,11% Allianz Investment Management LLC (19.05.2020)