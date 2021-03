Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer Daimler wolle bei der Digitalisierung seiner Produktion schneller vorankommen und gehe dazu eine vertiefte Kooperation mit dem Technologiekonzern Siemens ein. Ziel sei es nach Angaben beider Konzerne, die Automatisierung in der Daimler-Produktion technologisch auf die nächste Ebene zu hieven. Zudem solle Siemens helfen, Mitarbeiter von Daimler digital zu schulen."In den nächsten Jahren wollen wir die gesamte Belegschaft an weltweit allen Produktionsstandorten digital durchqualifiziert haben", habe Jörg Burzer, Vorstandsmitglied der Daimler-Tochter Mercedes-Benz, am Montag der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Beide Seiten hätten keine Angaben zur Laufzeit der Kooperation gemacht. Sie sei aber langfristig angelegt.Sichtbar werden solle die strategische Partnerschaft zunächst vor allem am Berliner Daimler-Standort, den der Autobauer vom Produktionswerk für herkömmliche Antriebsteile zu einem digitalen Vorzeigecampus umbauen wolle. Entsprechende Pläne seien seit Anfang März bekannt. Künftig sollten in Berlin auch mithilfe von Siemens neue Produktionsprozesse getestet und weiterentwickelt werden, um diese möglichst auch an anderen Standorten einsetzen zu können. Berlin solle eine digitale Referenzfabrik werden, habe es geheißen. Angaben dazu, wie viele der 2.500 Arbeitsplätze in Berlin angesichts der Neuausrichtung wegfallen würden, mache der Autobauer weiter nicht.Beide Unternehmen würden bereits jetzt in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. So verkaufe Siemens Daimler etwa Steuerungssoftware für Maschinen. Jetzt solle die Kooperation noch enger werden, habe es geheißen. Sowohl Daimler als auch Siemens würden den Angaben zufolge zweistellige Millionenbeträge in die Partnerschaft investieren. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit werde das Thema Nachhaltigkeit sein. So solle Siemens für Daimler Lösungen zur Energieeffizienz erarbeiten.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link