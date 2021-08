Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes wolle mit seinem Elektromobilität-Flaggschiff EQS in der Luxusklasse punkten. Dass der EQS von Mercedes kein Schnäppchen sein werde, sei von vornherein klar gewesen. Dennoch: Interessenten müssten für den EQS tief in die Tasche greifen. Der Einstiegspreis für den EQS liege doch deutlich über dem für die herkömmliche S-Klasse. Das Einstiegsmodell gebe es ab 106.374 Euro (450+) mit 333 PS. Für den allradgetriebenen EQS 580 4Matic mit 523 PS ruft Daimler 135.500 Euro auf.Verkaufsstart des EQS sei der 10.August gewesen. Man dürfe gespannt sein, wie der Stromer bei der Kundschaft ankomme. Denn der EQS sei für Daimler wichtig, sei das Luxusauto doch das Flaggschiff der Elektro-Offensive von Vorstand Ola Källenius & Co."Bei Daimler wird dieses Jahr der EQS ein sehr wichtiges Luxury-Segment Produkt in China. China definiert das Autogeschäft. Mit dem EQS hat jede Menge an Connectivity und einen HyperScreen, der chinesischen Kunden viel Spaß machen wird. Chinesen sind verrückt nach Luxury and high-tech und Mercedes-Benz bietet das", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär".Anleger sollten die Entwicklung bei Daimler und speziell des EQS im Auge behalten. Grundsätzlich stimme die Richtung bei Daimler. Källenius habe vor kurzem das Tempo in Sachen Elektromobilität, Software und Digitalisierung deutlich angezogen. Die Daimler-Aktie sei aber zuletzt etwas zurückgefallen und kämpfe aktuell mit der 50-Tage- und der 100-Tage-Linie. Eine Unterstützung liege bei 71,75 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link