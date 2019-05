Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (28.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Bereits vor der geplanten Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault hätten Partnerschaften in der Automobilbranche eine große Rolle gespielt. Der Peugeot-Mutterkonzern PSA habe 2017 von General Motors den Rüsselsheimer Autobauer Opel übernommen. Nach mehreren Anläufen sei Porsche 2012 die zwölfte VW-Tochter geworden. Der Umbau weg von den Verbrennern hin zu neuen Antriebsformen und neuen Mobilitätsdiensten werde für viele Hersteller ein Marathonlauf, kein Sprint. Anleger würden einen langen Atem und gute Nerven benötigen. Wer würde für Daimler als Partner infrage kommen?Fiat Chrysler wolle mit Renault fusionieren und zum weltweit drittgrößten Autohersteller aufsteigen. Die neue Gigant würde die Marktführer Volkswagen und Toyota herausfordern. In der Autobranche dürfte es weitere Fusionen geben. Viele Hersteller würden den Weg weg von der Produktion von reinen Verbrennungsmotoren hin zu neuen Antriebsformen wie Elektromobilität und Wasserstoff sowie neue Mobilitätsdiensten nicht alleine schaffen.In der Vergangenheit sei bereits über eine möglich Fusion zwischen Daimler und BMW spekuliert worden. Dass die beiden Autobauer zum Beispiel in Sachen selbstfahrende Autos zusammen arbeiten würden, sei richtig. Dennoch liege eine Fusion der beiden bei einer Wahrscheinlichkeit von 5 Prozent.Viel eher werde es zu einer engeren Partnerschaft zwischen Daimler und Geely kommen. Eine erste Zusammenarbeit gebe es bereits beim Kleinwagen smart. Geely hätte mit Daimler die Chance, ein richtiges Gegengewicht gegen die Großen der Welt - VW und Toyota - zu werden. "Was unter Schrempp mit der Hochzeit im Himmel mit Chrysler nicht funktioniert hat, ist mit chinesischer Ausrichtung wirklich spannend. Wir sollten nicht zu viel über die Imperialisten am anderen Ende der Seidenstraße sprechen, sondern die Chancen sehen", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber "Der Aktionär" gesagt.Trading-orientierte Anleger starten eine kleine Position mit enger Absicherung, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:47,77 EUR +0,25% (28.05.2019, 09:46)