Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,03 EUR +0,80% (26.03.2021, 14:20)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,13 EUR +0,87% (26.03.2021, 14:07)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (26.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zwar habe in den letzten Wochen die Volkswagen-Aktie der Daimler-Aktie etwas die Show gestohlen, dennoch würden die Anteile des Premium-Autobauers 2021 auf eine beachtliche Performance von 24 Prozent kommen. Und damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht seinAus dem schweren Tanker Daimler werde mehr und mehr ein flexibles und agiles Schnellboot. Durch die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte werde Daimler in Zukunft an Geschwindigkeit und Innovationskraft zulegen.Der Fokus der Auto-Sparte liege in den kommenden Wochen auf der Markteinführung Elektro-Limousine EQS. Von diesem Modell hänge die Zukunft des Automobil-Herstellers ab. Was habe Mercedes alles in punkto Software und Autonomes Fahren in diesen Elektro-Renner gepackt? Die Vorstellung der Speerspitze von Daimler werde aller Voraussicht nach im August erfolgen. Dann sollte Daimler-Chef Ola Källenius auch mehr Fakten zur zukünftigen Elektro-Stategie von Daimler preisgeben. Auch was Software und Autonomes Fahren angehe, müsse Daimler mehr Speed an den Tag legen.Zuletzt habe die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Daimler-Aktie nach einem Gespräch mit dem Leiter für Entwicklung Assistenzsysteme und Aktive Sicherheit bei Mercedes-Benz von 79 auf 92 Euro deutlich erhöht. Martin Hart habe den Strategieplan bis 2027 für private und öffentliche Anwendungen dargestellt, habe Analyst Jose Asumendi in einer Studie geschrieben.Die Abspaltung der Brummi-Sparte sei ein erster richtiger Schritt. Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt.Anleger bleiben bei der Daimler-Aktie investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Nächstes Etappenziel sei die 75-Euro-Marke! Knacke der Titel diese Marke, laute das nächste Ziel 80 Euro. (Analyse vom 26.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link