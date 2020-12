Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer habe einen Überblick über seine zukünftige Elektro-Offensive geliefert. Im kommenden Jahr sollten an verschiedenen Standorten gleich drei neue E-Autos produziert werden.Für das H1 sei der Anlauf des Mercedes-Benz-Flaggschiffs EQS in der neuen "Factory 56" in Sindelfingen geplant.Spannend werde es mit dem EQS, die Speerspitze von Daimler im Bereich E-Mobility. Noch spannender sei aktuell aber die "Factory 56". Mehrere Plattformen in einem Werk und das hocheffizient. "Nach meiner Einschätzung dürfte das Benchmark in der Fahrzeug-Produktion sein", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.In H2/2021 folge der EQE - zunächst in Bremen und wenig später dann auch in Peking, wie Daimler am Montag bekannt gegeben habe. Dritter Modell-Neuanlauf 2021 solle der Kompaktwagen EQB sein, der im ungarischen Kecskemét sowie ebenfalls in Peking gebaut werde.Die deutschen Automobilhersteller seien die Herausforderungen Richtung Elektromobilität, Software und autonomes Fahren unterschiedlich angegangen. Daimler befinde sich auf einem guten Weg, müsse allerdings weiter Tempo machen.Die Daimler-Aktie habe in den letzten Wochen viel vorweg genommen und sich weitaus besser entwickelt als die Papiere von Volkswagen und BMW. Stärkere Unterstützungen nach unten lägen im Bereich von 52,50 Euro. Nach oben liege ein starker Widerstand bei 60,00 Euro.Aktuell ist die Daimler-Aktie eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 65,00 Euro. (Analyse vom 15.12.2020)