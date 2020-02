Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (10.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler-Chef Ola Källenius lege am morgigen Dienstag (11. Februar) seine erste Jahresbilanz in stürmischen Zeiten vor. Der seit Mai amtierende Schwede werde beim schwäbischen Traditionskonzern den zweiten Gewinneinbruch nacheinander vermelden müssen, wahrscheinlich müssten die Aktionäre wieder eine gekürzte Dividende hinnehmen. Darauf müssten sich die Anleger im Detail einstellen.Schon im Januar habe Daimler die Bücher geöffnet und ernüchternde Eckdaten präsentiert: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern falle mit 5,6 Milliarden Euro nur noch knapp halb so hoch aus wie im Vorjahr - und eine weitere Belastung aus der Dieselaffäre mit voraussichtlich 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro sei da noch nicht einmal enthalten. Da in der schwächelnden Vans-Sparte die ohnehin schwachen Renditeprognosen nicht mehr zu halten seien, habe es sich um die dritte Gewinnwarnung von Källenius in seiner Amtszeit gehandelt.Källenius habe sich wohl einen besseren Start gewünscht, doch kurzfristig sei kaum mit Besserung zu rechnen. Auch weil das Umsteuern hin zu Elektroantrieben viel Geld koste, dürfte die Umsatzrendite von Pkw und Vans den Planungen zufolge auch in diesem Jahr nur magere vier Prozent übersteigen und erst 2022 über sechs Prozent liegen. Källenius wolle die jährlichen Personalkosten um 1,4 Milliarden Euro senken, dem dürften nach früheren Angaben eine kleine fünfstellige Zahl an Stellen zum Opfer fallen.Statt der bisher kolportierten mehr als 10.000 Stellen könnten es weltweit auch bis zu 15.000 Jobs sein, habe das Handelsblatt zum Wochenauftakt berichtet. Källenius sehe sich neuen Schwierigkeiten gegenüber, neben der schwächelnden Pkw-Sparte falle dem Konzern nun auch die Flaute auf den europäischen und nordamerikanischen Lkw-Märkten auf die Füße. Auch das gemeinsam mit BMW betriebene Geschäft mit Mobilitätsdiensten fahre weiter Verluste ein.Mit den zusätzlichen Belastungen für die Profitabilität könnte die Dividendenkürzung noch deutlicher ausfallen als befürchtet. Im Schnitt würden die Analysten mit 1,28 Euro rechnen. Erste Experten würden nach 3,25 Euro je Aktie im Vorjahr nun mit einer Ausschüttung von nur noch 1,00 Euro je Aktie rechnen.Daimler orientiere sich bei der Dividende hauptsächlich an dem auf die Aktionäre entfallenden Konzerngewinn, von dem 40 Prozent ausgeschüttet werden sollten. Diesen würden die Analysten im Stimmungsbild durchschnittlich bei 2,7 Milliarden Euro und damit rund 65 Prozent unter dem Vorjahresgewinn von 7,6 Milliarden veranschlagen.Es werde nicht einfach werden für Vorstand Källenius, den Konzern wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Würden mit den Zahlen und Ausblick morgen aber neue Hiobsbotschaften ausbleiben, könnte sich die Aktie stabilisieren und sich im Anschluss wieder von der 40-Euro-Marke lösen.Aus Sicht des "Aktionär" bietet sich vor allem bei der Dividende positives Überraschungspotenzial, so Michael Schröder. (Analyse vom 10.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link