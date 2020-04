Volkswagen dagegen habe mit den Quartalszahlen gezeigt, dass sich die Mehrmarkenstrategie auszahle. Umsatz und Gewinn hätten im ersten Quartal über die Erwartungen gelegen. "VW verfügt über eine gute Preispolitik und starke Einzelmarken. Die Durchschnittspreise pro verkauftem Auto im VW-Konzern steigen durch den immer größeren Anteil an SUVs. Außerdem zeigen die Effizienzprogramme ihre positive Wirkung", so Pieper.



VW habe sich auf die Zukunft vorbereitet. In den nächsten vier Jahren würden 60 Milliarden Euro in die Bereiche E-Mobilität, Hybridantriebe und Digitalisierung investiert. Das erste Etappenziel von 125 Euro habe die Aktie erreicht. Nächstes Ziel: 135 Euro. Den Stoppkurs solte man auf 110 Euro nachziehen. (Analyse vom 21.04.2020)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

27,705 EUR -1,41% (21.04.2020, 11:42)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

27,80 EUR -3,05% (21.04.2020, 11:27)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (21.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Um die in der Corona-Krise abgestürzte Nachfrage anzukurbeln, fordere die deutsche Autoindustrie staatliche Prämien für den Neuwagen-Kauf. Damit solle auch der Austausch alter Benziner und Dieselwagen gefördert werden.Volkswagen habe am Montag seine Vorschläge konkretisiert. "Die Produktion der Automobilindustrie kann nur hochfahren, wenn auch der Absatz der Fahrzeuge gesichert ist", habe VW -Kernmarkenchef Ralf Brandstätter gesagt. Strittig sei jedoch etwa die Frage, ob sich eine mögliche Förderung auf klimafreundliche Antriebe beschränken oder auf alle Arten von Autos erstrecken könnte.Auch der Autoverband VDA habe sich für konjunkturelle Impulse ausgesprochen. Präsidentin Hildegard Müller habe gesagt, wichtig sei es, dass solche Maßnahmen bald beschlossen und die Vielfalt der Fahrzeugsegmente berücksichtigt würde. "Denn nur mit einer solchen Breitenwirkung ergibt sich ein signifikanter Effekt auf die Kaufentscheidungen der Kunden und damit auf die Produktion und die gesamte Wertschöpfungskette." Dies ermögliche es der Automobilindustrie schneller aus der Krise zu kommen.Die Auto-Neuzulassungen seien im März eingebrochen. Bundesregierung und Ökonomen würden mit einer tiefen Rezession in Deutschland rechnen. Der private Konsum als Stütze der Wirtschaft gehe zurück. Zigtausende Beschäftigte seien in Kurzarbeit, viele hätten Einkommensverluste.Am 5. Mai seien nach dpa-Informationen Beratungen von Bund und Autobranche zu möglichen Stützungsmaßnahmen geplant. Zuvor habe das "Handelsblatt" darüber berichtet. Wie die Zeitung unter Berufung auf Industriekreise gemeldet habe, würden auch andere Instrumente diskutiert - etwa eine reduzierte Mehrwertsteuer oder bessere Abschreibungsregeln.Forderungen nach Kaufprämien seien an sich nicht neu, Hersteller und Politiker hätten diese schon allgemein vorgeschlagen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) habe gesagt, der Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe könne damit wesentlich beschleunigt und die Branche im Strukturwandel zur E-Mobilität unterstützt werden. Niedersachsen sei VW-Anteilseigner, Weil Mitglied im Aufsichtsrat.Fakt sei: Die Automobil-Industrie sei neben dem Maschinenbau die deutsche Schlüsselbranche, mehr als 800.000 Menschen würden hier arbeiten.Die Auto-Branche sei schon vor Corona in einem schwierigen Umbruch zu alternativen Antrieben gewesen, dazu komme der digitale Wandel. Hersteller müssten strengere Klimavorgaben der EU einhalten, andernfalls würden Milliardenstrafen drohen. Die E-Mobilität spiele eine wesentliche Rolle auch im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung.Nach vier Wochen Stillstand in großen Teilen der Produktion habe Daimler seine Werke am Montag wieder hochgefahren. Wann Daimler mit der Produktion zurück auf das Vor-Krisen-Niveau kommen könne, sei unklar. "Wir wissen noch gar nicht, wie der Markt reagiert", habe Daimler-Betriebsrat Michael Brecht gesagt. Man fahre derzeit komplett auf Sicht und entscheide von Woche zu Woche, wie es weitergehe.Die Deutsche Bank habe in der Zwischenzeit das Kursziel für Daimler von 50 auf 35 Euro gesenkt. Die Quartalszahlen von Volkswagen hätten seine Einschätzung bestätigt, dass die Befürchtungen eines hohen Liquiditätsverbrauchs deutscher Autobauer im ersten Quartal ungerechtfertigt seien, habe Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Die Hersteller sollten weiterhin profitabel sein und noch über ausreichend flüssige Mittel verfügen. Bei Daimler bestünden aber gewisse Kreditrisiken."Daimler hat unter anderem einen sehr hohen Anteil an Nutzfahrzeugen. Außerdem ist Daimler im Vergleich zu VW und BMW stärker von Nordamerika abhängig. Den Auto-Markt in Nordamerika sehe ich in den nächsten Monaten eher skeptisch. Außerdem hat Daimler im Vergleich ein schlechteres Kostenmanagement", so Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.Im Zuge des Abverkaufs an den Märkten sei der Börsenwert von Daimler auf 30 Milliarden Euro zusammengeschmolzen. Kurse um 27 Euro würden sicherlich den ein oder anderen institutionellen Investor anlocken. So könnte Geely durchaus seine Daimler-Position ausbauen.Spannend werde es für alle Daimler-Aktionäre am 29. April. Dann werde der Automobil-Hersteller zahlen für das erste Quartal vorlegen. Anleger legen sich bei Daimler bei Kursen um 27 Euro auf die Lauer, so Jochen Kauper von "Der Aktionär".