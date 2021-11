Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Geschäft mit Lastwagen und Bussen werde an diesem Mittwoch (1. Dezember) aus dem Konzern herausgelöst. Am 10. Dezember solle Daimler Truck dann an die Börse kommen. Die bisherige Daimler-Sparte mit über 100 000 Mitarbeitern sehe sich als Weltmarktführer für Nutzfahrzeuge. Mit der Spaltung würden Mercedes-Autos und -Lkw erstmals getrennte Wege fahren und ein jeweils eigenes Management haben.Trotz der vielleicht aktuell schwierigen Lage aufgrund der Chipknappheit sehe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer die Truck-Sparte - allen voran durch die Abspaltung - in einer guten Ausgangssituation. "Daimler Trucks fahren von der zweiten Reihe in die Pole Position", so Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Gut möglich also, dass sich der weltweit größte Hersteller von Brummis und Bussen bis Ende März für einen Aufstieg in den DAX qualifizieren werde.Auto-Experte Dudenhöffer habe die Aufspaltung schon länger gefordert. "Die Aufspaltung von Daimler ist richtig und wertsteigernd. Lkw und Pkw haben so gut wie keine Gemeinsamkeiten. Daher macht es sehr viel Sinn, die Einheiten als eigenständige, börsennotierte Organisationen laufen zu lassen. Die Synergien zwischen Lkw und Pkw sind so groß wie die Synergien zwischen Kreuzfahrtschiffen und U-Booten", so Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Charttechnisch sei die Aktie nach dem guten Lauf in den letzten Wochen leider aus dem Aufwärtstrend gefallen. "Die heutige "Black-Doji-Candle" zeuge nicht von einem schnellen Aufbäumen und einer sofortigen Rückkehr in den Aufwärtstrendkanal. Der Trendfolgeindikator MACD zeuge eher von noch weiter fallenden Notierungen. Die Slow-Stochastik sei nun zwar leicht überverkauft, ein Rebound-Signal sei aber nicht absehbar. Die Aktie teste nun den Vierfach-Boden bei 80,50 Euro. Aber selbst ein Halten dieser Marke wäre lediglich eine kurze Stabilisierung. Eine Trendwende keinesfalls. Hoffnung mache dagegen der Ichimoku-Indikator. Noch befinde sich der Aktienchart oberhalb der Wolke. Würden die 80,50 Euro brechen, dann käme dies auch einem Eintauchen in die Wolkenformation ("Kumo") gleich. "Die Daimler-Aktie befindet sich aktuell zwar nicht im Crash-Szenario, aber zeigt sich deutlich angeschlagen", sage Charttechnik-Experte, Martin Utschneider, von DONNER & REUSCHEL.Daimler-Truck werde am 10. Dezember über einen Spin-Off als eigenständiges Unternehmen an der Börse notieren. Beide Teile seien in Zukunft flexibler und hätten einen leichteren Zugang zum Kapitalmarkt.Nach dem starken Rücksetzer ist das Papier sogar für Neueinsteiger wieder interessant, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. Kauflimit bei 80 Euro platzieren. (Analyse vom 30.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.