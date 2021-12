Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck werde am Freitag (09:00 Uhr) sein Debüt an der Frankfurter Börse geben. Das Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei zu Monatsbeginn aus dem Daimler-Konzern herausgelöst worden und solle als unabhängiger Hersteller profitabler werden. Mercedes-Lkw und -Autos würden damit erstmals auf getrennten Wegen fahren.Daimler Truck sei ein wichtiger Spieler in der Branche und aus eigener Sicht sogar weltweit größter Hersteller von Lkw und Bussen. Das Unternehmen und Branchenkonkurrenten stünden unter Druck, den Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben zu meistern. Daimler Truck setze dabei auf Brennstoffzelle und Batterie.Wegen der Abspaltung des Geschäfts mit Lastwagen und Bussen vom Autokonzern Daimler werde sowohl der deutsche Leitindex DAX als auch der Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 am heutigen Freitag für einen Tag ein Mitglied mehr haben als regulär.Mit der Abspaltung der Daimler Truck Holding von der Daimler AG sei eine Anpassung im DAX und im EURO STOXX 50 notwendig, wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo in der vergangenen Woche mitgeteilt habe. Daimler Truck werde daher am Freitag, 10. Dezember, für einen Tag in beide Indices aufgenommen, um die Abbildbarkeit des Index für Investoren zu gewährleisten. Der DAX werde somit für einen Tag mit 41 Werten berechnet. Der EURO STOXX habe an diesem Tag dadurch 51 Werte."Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über den Start an der Börse für Daimler Truck weiter berichten. Die Aktie von Daimler habe sich zuletzt von der Korrektur im November erholen können.Anleger bleiben hier weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link