Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler lasse seinen Ankündigungen Taten folgen. So wolle der Autobauer im Rahmen seines Sparkurses am Konzernstammsitz in Stuttgart-Untertürkheim nach Betriebsratsangaben bis Mitte dieser Dekade ordentlich Stellen streichen. Ein Papier mit diesem Inhalt sei von den örtlichen Arbeitnehmervertretern unter den Beschäftigten verteilt worden, wie die dpa am Mittwoch erfahren habe. Die Daimler-Aktie goutiere die Nachricht mit einem Kurssprung und gehöre auf der DAX-Gewinnerliste zu den Top-Five.Konkret sollten bis zum Jahr 2025 rund 4.000 der 19.000 Stellen im Stuttgarter Stammwerk dem Rotstift zum Opfer fallen. Zuvor hätten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet. Eine Daimler-Sprecherin sei auf Anfrage nicht auf diese Zahl eingegangen. Sie habe generell davon gesprochen, dass die Kosten "optimiert" werden müssten, um die Rentabilität des Unternehmens zu sichern.Die Corona-Krise sorge für tiefrote Zahlen bei Daimler und zwinge den Autobauer zur Verschärfung seines sowieso geplanten Sparkurses. Im zweiten Quartal habe der Konzern rund zwei Milliarden Euro Verlust eingefahren. Weil weltweit Fabriken stillgestanden hätten, Autohäuser hätten schließen müssen und auch viele andere Unternehmen nicht hätten arbeiten und somit auch keine Lastwagen kaufen können, seien die Absatzzahlen eingeknickt.Vorstandschef Ola Källenius habe zuletzt betont, dass sein im Vorjahr vorgelegter Sparplan angesichts der Corona-Krise verschärft werden müsse. Dazu gehöre auch ein signifikanter Stellenabbau. Eine konkrete Zahl habe Daimler bisher nicht genannt. Kolportiert worden seien zunächst Größenordnungen von 10.000 bis 15.000 der weltweit rund 300.000 Stellen, die abgebaut werden sollten. Zuletzt hätten Berichte über 20.000 bis hin zu 30.000 Stellen die Runde gemacht.Genauso seien immer wieder Gerüchte medial lanciert worden, dass der Daimler-Konzern aus der Formel 1 aussteigen wolle. Diesen hartnäckigen Spekulationen habe ein Daimler-Sprecher vehement widersprochen - unmittelbar vor dem Großen Preis am Wochenende in Russland: "Wir gehen weiter mit dem Team, und das wird auch ein Mercedes-Team sein. Wir haben nicht vor, da rauszugehen.""Der Aktionär" sei weiterhin positiv für Daimler gestimmt. Unterbrochen von kleineren Konsolidierungsphasen laute das nächste Etappenziel für die Daimler-Aktie 50,00 Euro. Werde auch diese Hürde genommen, liege das nächste Kursziel im Bereich von 54,50 Euro und 55,00 Euro.Investierte Anleger bleiben in jedem Fall im Cockpit entspannt sitzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 38,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 23.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link