Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (05.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Konzern habe im Oktober weniger Autos seiner Kernmarke Mercedes-Benz verkaufen können als im Vorjahr. Das Minus sei aber verglichen mit dem April-Wert im Grunde minimal. Und aus China kämen zudem absolut starke Absatzzahlen. Konkret habe Daimler gemeldet, dass im Oktober 196.000 Pkw abgesetzt worden seien. Damit habe der Großhandelsabsatz rund 5% unter dem vom Oktober 2019 gelegen.Die Entwicklung der Absatzzahlen bei der Kernmarke Mercedes-Benz gehe in die richtige Richtung. Positiv seien auch die Zahlen, die aus dem Reich der Mitte kämen. Gerade das China-Geschäft sei für Daimler enorm wichtig und dürfte weiterhin der Wachstumstreiber sein. Zudem mache der Stuttgarter Autobauer Dampf beim Thema Elektromobilität - das sei die richtige Strategie. Überwinde die Daimler-Aktie jetzt noch den hartnäckigen Widerstand bei 50 Euro, könnte das Papier danach das Kursziel des "Aktionärs" bei 55 Euro angreifen. Gewinne laufen lassen, rät Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: