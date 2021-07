Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (27.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern ziehe das Tempo in Sachen Elektromobilität und Software an. Zuletzt sei v.a. das Update in Sachen Batteriezellen bei Analysten und Anlegern gut angekommen. Daimler wolle unter dem Leitbegriff "Electric only" das ganze Mercedes-Geschäft auf elektrisches Fahren ausrichten. 2025 sollten bereits 50% der gesamten Flotte vollelektrisch beziehungsweise als Plug-in verkauft werden. Um das Jahr 2030 würden dann aller Voraussicht nach nur noch vollektrische Autos verkauft.Besonders interessant gewesen seien die letzten Batterie-News von Daimler. Der deutsche Premium-Autobauer wolle in Zukunft mit Partnern auch selbstständig Batteriezellen - also das Herzstück von Batterien - bauen. Mögliche Partner könnten Northvolt oder im Hochleistungsbereich VARTA oder Custom Cells sein. Auch der französische Batterie-Hersteller ACC wäre eine Option, wenn auch mit geringer Wahrscheinlichkeit. Hinter der Automotive Cells Company (ACC) würden der französische Autokonzern PSA mit Opel, Total und seiner Tochtergesellschaft Saft stecken.Charttechnisch habe sich das Bild bei der Daimler-Aktie wieder aufgehellt. Sie notiere in der Nähe der 50-Tage-Linie, die bei 75,93 Euro verlaufe. Könne die Daimler-Aktie diese Hürde überwinden, würde der Widerstandsbereich bei 80 Euro in den Fokus rücken. Hier verlaufe ein horizontaler Widerstand. Dabeibleiben, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: