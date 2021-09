Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (15.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autokonzern wolle bei der Batterietechnik führend werden und kurzfristig konkrete Pläne für die Zellfabriken in Europa vorstellen. Das habe Entwicklungsvorstand Markus Schäfer am Rande der IAA angekündigt. Zuletzt habe sich Daimler auf die Endmontage der Batteriesysteme beschränkt. Die Zellen würden zum Beispiel von Farasis bezogen. Jedoch: Das Batteriesystem mache im Elektroauto 40 Prozent der Wertschöpfung aus - darüber hinaus wolle man sich bei Daimler wie auch bei Volkswagen nicht von den asiatischen Zellproduzenten abhängig machen. Fakt sei: in puncto eigene Batterieproduktion seien bei Daimler noch viele Fragen offen.Eine neue Kaufempfehlung jedenfalls habe es für die Daimler-Aktie am Mittwoch von Bernstein Research gegeben. Analyst Arndt Ellinghorst bleibe bei seiner positiven Haltung und einem Kursziel von 116 Euro.Der Autotitel habe in den letzten Tagen wieder Boden gut gemacht. Das Chartbild der Daimler-Aktie habe sich deutlich aufgehellt. Die Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei 69,50 Euro habe gehalten. Im Anschluss habe der Titel wieder Boden gut gemacht. Ein Kaufsignal entstehe, sobald die Daimler-Aktie die 50-Tage-Linie bei 72,50 Euro nachhaltig hinter sich lasse. Im Anschluss sei der Weg bis zum horizontalen Widerstand bei 77,50 Euro frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: