Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

42,31 EUR +2,87% (24.08.2020, 14:11)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

42,34 EUR +2,93% (24.08.2020, 13:57)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (24.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Dass die Autobauer wie Daimler - trotz zuletzt beachtlicher Erholungstendenzen - auf schwierigem Terrain unterwegs seien, sei kein Geheimnis. Wegen Corona seien in Deutschland von Januar bis Juli 30 Prozent weniger an Autos verkauft worden als im Vorjahr. Und jedes neue Problem lasse die Rückkehr zur früheren Profitabilität in weitere Ferne rücken. Aktuell würden die - naturgemäß ungeliebten - Behörden den Auto-Verbänden Kopfzerbrechen bereiten - und das sozusagen obendrein. Die Daimler-Aktie zeige sich davon jedoch unberührt.So seien schleppende Kfz-Zulassungen in der Corona-Krise zu einem ernsten wirtschaftlichen Problem der deutschen Autobranche geworden. In einem gemeinsamen Appell hätten die Verbände der Hersteller und des Kfz-Gewerbes am Montag die Länder und Kommunen aufgefordert, die oft mehrere Wochen langen Bearbeitungszeiten schnell wieder zu verkürzen. Auch müsse das digitale Zulassungssystem "i-Kfz" rasch und umfassend eingeführt werden.Nach Darstellung der Verbände seien die rechtlichen Voraussetzungen für das Digitalverfahren im Oktober 2019 geschaffen worden. Es solle Erstzulassungen und Umschreibungen von Fahrzeugen ohne Vorortbesuche ermöglichen. In der Praxis seien die entsprechenden Online-Portale der Zulassungsstellen in vielen Fällen aber noch nicht vorhanden oder für Kunden nicht auffindbar, hätten fehlerhaft gearbeitet oder ein vollständiger Zulassungsprozess sei nicht möglich, so die Kritik."In dieser ohnehin extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage darf die Situation bei den Behörden nicht zusätzlich zum konjunkturhemmenden Faktor werden" habe der Chef des Importeurverbandes VDIK, Reinhard Zirpel erklärt. Bei den Händlern stünden tausende Fahrzeuge und binden Kapital, habe der Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZdK) geklagt. Damit werde die Nachfrage gebremst und das Risiko von Insolvenzen erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: