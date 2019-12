Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (11.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler, BMW, Volkswagen & Co. hätten derzeit mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Die Trends zu Elektrifizierung, autonomem Fahren und die sich abzeichnende Sharing Economy würden schwer lasten. Doch wie seien die Aussichten der Branche unter diesen ganzen Trends insgesamt langfristig einzustufen? Ein Blick zwischen Historie und nicht mehr allzu ferner ZukunftDieser Artikel picke aus dem komplexen Thema der Automobilindustrie schnappschussartig einen der entscheidenden Punkte für die langfristigen Perspektiven der Branche heraus: Wie entwickle sich eigentlich der Markt insgesamt, und wie gut seien damit die Voraussetzungen für die Kursentwicklungen der einzelnen Unternehmen? Man könnte auch anders fragen: Biete die Autobranche insgesamt langfristig gute Investitionsbedingungen für Anleger? Die Makroperspektive.Der Automobilsektor gelte als einer, der seit Jahrzehnten Wachstum gezeigt habe und es auch für die Zukunft verspreche. Gute Ausgangsbedingungen also für die Unternehmen in dieser Branche? Wo liege hier leider ein größerer Hase im Pfeffer? Das Wachstum werde bis 2030 mit nur noch zwei Prozent jährlich so gering ausfallen wie nie. Immerhin solle es bei einem Branchenwachstum bleiben. In Europa dürfte der Markt allerdings spürbar schrumpfen, vor allem aufgrund eines zunehmenden Carsharings. Was würden die Automobilhersteller aus diesen Bedingungen machen? Ein Blick in die Historie könne hier lohnen. Und da sei es zunächst wichtig festzuhalten, dass ein Marktwachstum noch lange nicht ein Kurswachstum bei entsprechenden Aktien bedeute.Im Jahr 1999 sei die Zeit für den Stuttgarter Autokonzern eigentlich rosig erschienen: Ein Premiumhersteller in einem langfristig wachsenden Markt - das sollte doch langfristig auch überdurchschnittliche Erträge für Aktionäre liefern? Diese Annahme sei leider weit gefehlt gewesen. Die Daimler-Aktie habeseit 1999 nämlich nicht nur den DAX nicht outperformen können, sondern notiere sogar in absoluten Zahlen selbst nach 20 Jahren noch immer Minus. Dass die Lage für die nächsten zwei Jahrzehnte unter dem zunehmenden und globaleren Konkurrenzdruck kaum einfacher werden dürften, sollte klar sein.Der Makro-Blick zeige, wie die Bedingungen für die Automobilbranche im nächsten Jahrzehnt schwieriger würden. Die Branche müsse die neuen Chancen des Smart Cars für weitere Einnahmequellen unbedingt nutzen. Ansonsten dürften aus Anlegersicht andere Sektoren mit deutlich besseren Chance/Risiko-Verhältnissen aufwarten, so Dr. Dennis Riedl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2019)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: