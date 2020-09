Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,40 EUR +0,23% (08.09.2020, 09:16)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,33 EUR +0,51% (08.09.2020, 09:01)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (08.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mitten in der Corona-Krise berate Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Autoindustrie über die schwierige Lage der deutschen Schlüsselbranche und zentrale Zukunftsfragen. Schwerpunkte einer Videokonferenz am Abend (19.00 Uhr) sollten strategische Fragen sein wie Digitalisierung, Vernetzung und autonomes Fahren. Allerdings belaste die Corona-Krise die Autoindustrie, die Nachfrage sei zurückgegangen.Viele Firmen, vor allem Zulieferer, würden mit großen Problemen kämpfen. Deswegen seien vor den Beratungen Forderungen nach einer stärkeren Unterstützung aufgekommen. Die Autoindustrie beschäftige direkt mehr als 800.000 Menschen in Deutschland.An der Konferenz würden neben Merkel und Bundesministern auch Vertreter der Autoindustrie sowie von Gewerkschaften teilnehmen - dazu die Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg, in denen die großen Hersteller VW, BMW und Daimler ihren Sitz hätten.Die Konferenz finde im Rahmen der Initiative "Konzertierte Aktion Mobilität" statt - dies sei seit Ende 2019 ein regelmäßiger Austausch von Politik und Autobranche.Vor dem Spitzentreffen habe sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erneute für weitere Hilfen ausgesprochen. "Impulse für die Nachfrage" seien weiterhin "dringend erforderlich", habe der SPD-Regierungschef aus Hannover der "Rheinischen Post" gesagt. Es gehe dabei jedoch nicht um eine reine Neuauflage der Forderung von Abwrackprämien für ältere Autos auch beim Kauf moderner Verbrenner-Fahrzeuge. Mit dieser hätten sich Weil, Markus Söder (CSU) aus Bayern und Winfried Kretschmann (Grüne) aus Baden-Württemberg schon zuvor nicht durchsetzen können.Konkrete Beschlüsse würden auf der Konferenz heute Abend nicht erwartet. Dennoch: In den letzten Wochen habe sich die Stimmung bezüglich der Automobil-Werte weiter aufgehellt. Die Zulassungszahlen hätten sich schneller erholt als von vielen Experten erwartet, die Aussagen der Konzernchefs seien von Monat zu Monat positiver geworden.Mitte der letzten Handelswoche habe Daimler-Chef Ola Källenius die neue S-Klasse enthüllt. Gleichzeitig habe die "Factory 56" ihren Betrieb aufgenommen. Die Daimler-Aktie habe den positiven Newsflow aufgenommen und den Aufwärtstrend fortgesetzt. Nachdem der Abwärtstrend aus dem Jahr 2018 bei 42,30 Euro überwunden worden sei, laute das nächste Etappenziel 45,50 Euro. Hier verlaufe ein horizontaler Widerstand. (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link