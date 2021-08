Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (30.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer längeren Durststrecke habe die Daimler-Aktie zuletzt wieder nach oben gedreht. Dabei habe sich die Unterstützung bei 68,50 Euro einmal mehr als starker Support entpuppt. Gehe es nach der kanadischen RBC, habe die Aktie sogar Potenzial bis 106 Euro.Die RBC habe die Einstufung für Daimler nach Details zur Abspaltung der Truck-Sparte auf "outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Verteilung der neuen Anteile im Verhältnis 2 zu 1, also eine Nutzfahrzeug-Aktie für zwei Daimler-Anteile, bringe seiner Einschätzung nach deutliches Aufwärtspotenzial für die abgespaltene Sparte mit sich, habe Analyst Tom Narayan in einer Studie geschrieben. Er habe zuvor schon in einer Studie gesagt, dass Anleger derzeit beim Kauf einer Daimler-Aktie die Pkw-Sparte quasi kostenlos bekämen.Aus charttechnischer Sicht habe es für die Daimler-Aktie zuletzt kritisch ausgesehen. In der abgelaufenen Handelswoche sei der Wert unter die langfristige Trendlinie bei 71 Euro gefallen. Diese sei allerdings wieder zurückerobert worden. Das nächste Etappenziel liege bei 75 Euro. Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 30.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: