Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Internationale Automobilausstellung IAA starte am neuen Standort München mit einem neuen Konzept als Verkehrsmesse IAA Mobility. Ab heute würden dann die Autobauer ihre neuen Modelle vor allem aus dem Elektrobereich präsentieren. Ein großes Thema auf der Messe würden auch die weiterhin trüben Aussichten der Autobranche mit Blick auf den aktuellen Chipmangel der Branche sein. Analysten würden bei Daimler hier aber Licht am Ende des Tunnels sehen.Die Unternehmensberatung PwC beurteile die Produktions- und Absatzpläne der Autoindustrie angesichts der Halbleiterkrise mit großer Skepsis. PwC-Experte Tanjeff Schadt rechne kurzfristig nicht mit einer Erholung der Versorgung mit Halbleitern.Die Analysten von Warburg Research würden sich da bereits etwas optimistischer zeigen. Die Halbleiterkrise dürfte die operative Entwicklung des Autokonzerns im dritten Quartal zwar noch erheblich belasten, so Analyst Marc-Rene Tonn. Im Schlussviertel sollte es allerdings schon wieder besser werden. Tonn habe sein Kursziel von 103 auf 101 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen.Der Konzern selbst übe sich noch in Zurückhaltung. Für Daimler-Vorstandschef Ola Källenius seien längerfristige Prognosen recht schwierig. "Wichtig ist, dass die Nachfrage nach den Fahrzeugen da ist. Irgendwann wird auch das Problem der Halbleiter gelöst sein", sei der Firmenlenker zuletzt zitiert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.