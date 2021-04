Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (26.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz Chipknappheit und der in den letzten Monaten bereits guten Performance der Aktie würden die Analysten für die Daimler-Aktie weiter optimistisch bleiben. RBC und Barclays hätten ihre Kursziele für das Papier des Autobauers erhöht.Das Analysehaus RBC habe das Kursziel für Daimler nach endgültigen Quartalszahlen und angehobener Prognose von 89 auf 98 Euro erhöht und die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Tom Narayan habe in einer am Freitag vorliegenden Studie entsprechend seine Prognosen für das operative Ergebnis (EBITDA) und den Gewinn je Aktie im Industriegeschäft nach oben angepasst. Das Geschäft mit Elektroautos habe die Margen wohl nicht geschmälert.Barclays habe sogar noch eine Schippe drauf gelegt. Analyst Kai Müller habe das Kursziel für Daimler von 100 Euro auf 115 Euro nach oben korrigiert.Fakt sei: Daimler-Chef Ola Källenius habe nach seinem Start als Daimler-Vorstandschef vor zwei Jahren viel mit Aufräumarbeit beim Auto- und Lkw-Bauer zu tun gehabt. Rund ein halbes Jahr und mehrere Gewinnwarnungen habe es gedauert, bis der Vorstand dann unter ihm klare Kante gezeigt habe. Mit dem Vorhaben, das Traditionsunternehmen gänzlich aufzubrechen und zwei unabhängige Teile daraus zu machen, habe der Schwede aber nun ganz eigene Pflöcke in Stuttgart eingeschlagen. Die letzten Zahlen seien sehr gut gewesen und die neue Elektro-Limousine EQS mache Lust auf mehr.Die Grundtendenz für die Daimler-Aktie bleibe positiv, wenngleich das Papier mittlerweile schon viel eingepreist habe. Das Papier bekomme Support von der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 71,39 Euro verlaufe. Sollte diese Marke nicht halten, liege eine Unterstützung bei 70,50 Euro.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link