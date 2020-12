Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (14.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zuletzt hätten immer mehr Analysten ihre Kursziele für die Daimler-Aktie angehoben. Durch den guten Newsflow habe sich die Daimler-Aktie an den Widerstand bei 60 Euro herangearbeitet. Seit dem Corona-Tief am 19. März habe der DAX-Titel rund 150 Prozent zugelegt. Wie viel Potenzial stecke noch in der Aktie?Erst vor wenigen Tagen habe Jefferies das Kursziel für die Daimler-Aktie von 60 auf 70 Euro erhöht. Zuvor habe Kepler Cheuvreux-Analyst Michael Raab das Kursziel für den Autotitel von 53 auf 60 Euro angehoben. Bullish bleibe auch die Bank of America (BofA). Analyst Horst Schneider habe das Kursziel für die Daimler-Aktie von 60 auf 67 Euro erhöht.Die deutschen Automobilhersteller seien die Herausforderungen Richtung Elektromobilität, Software und autonomes Fahren unterschiedlich angegangen. Daimler befinde sich auf einem guten Weg. Die Daimler-Aktie habe in den letzten Wochen viel vorweg genommen und sich weitaus besser entwickelt als die Papiere von Volkswagen und BMW. Stärkere Unterstützungen nach unten lägen im Bereich von 52,50 Euro.