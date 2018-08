Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (20.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.700.000 Autos müssten zurück ins Werk. Das Kraftfahrt-Bundesamt ordne einen europaweiten Rückruf fast aller Fahrzeugklassen und Modelle an. Bislang sei bekannt geworden, dass Mercedes-Benz wegen zu hoher Abgaswerte bei den Modellen Vito, GLC sowie der C- und G-Klasse nachbessern müsse. Nun zeige sich das volle Ausmaß: Dem "Spiegel" liege eine Liste vor, wonach das Kraftfahrt-Bundesamt bei 24 Modellen den Rückruf anordne. Betroffen sei unter anderem das kleinste Diesel-Modell der C-Klasse, die G-Klasse, mehrere Geländewagen und das Sportcoupé CLS. Auch die als besonders umweltfreundlich beworbene Hybrid-Variante der S-Klasse stehe auf der Rückruf-Liste. Deutschlandweit seien 280.000 Autos betroffen.Das Kraftfahrt-Bundesamt habe bei den betroffenen Modellen manipulierte Abgasreinigungen festgestellt: Sie würden unerlaubte Mengen giftiges Stickoxid in die Luft blasen. Software-Updates sollten es jetzt richten - Der Autobauer informiere die betroffenen Kunden.Chef Zetsche müsse jetzt schnellstmöglich positive Impulse liefern: Neue Mobilitätskonzepte seien notwendig, die Elektromobilität müsse vorangetrieben werden. Mercedes-Benz habe im Juli 8% weniger Autos im Vergleich zum Vorjahr verkauft. Jetzt sorge die Rückruf-Meldung für weitere Negativ-Schlagzeilen - zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.Die Aktionäre würden sich bislang aber unbeeindruckt von der Rückruf-Aktion zeigen. Das Wertpapier sei mit 55,15 Euro in die Handelswoche gestartet. Das Jahrestief vom Juni liege bei 54,24 und markiere eine wichtige Unterstützung. Sollte die Marke nicht halten, müsse das Tief vom Juli 2016 bei 51,97 Euro im Auge behalten werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:55,18 EUR +0,47% (20.08.2018, 13:29)