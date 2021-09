Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

68,51 EUR -0,25% (09.09.2021, 10:03)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

68,27 EUR -0,64% (09.09.2021, 09:48)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (09.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie habe in den letzten Tagen deutlich an Wert eingebüßt. Vorstandschef Ola Källenius habe dem Papier des Stuttgarter Autokonzerns keine neuen Impulse verleihen können, obwohl der CEO zuletzt etwas Entspannung signalisiert habe, was den Engpass im Halbleiter-Bereich angehe.Aus technischer Sicht sei die Daimler-Aktie angeschlagen. "Chart- und markttechnische Alarmsignale bei den Papieren von Daimler: Test der Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation, Unterhandeln sämtlicher Gleitender Durchschnittlinien und geöffnete, nach unten tendierende Bollinger-Bänder (!). Die Aktie testet aktuell wieder massiv die zugrundeliegende Nackenlinie. Diese verläuft bei 69,35 Euro. Bricht diese Marke auch nachhaltig, dann wäre das kurzfristige Chartziel bei 58,50 Euro einzuordnen. Allerdings besteht eine kleine Hoffnung auf das zumindest kurzfristige Halten dieser Nackenlinie. Die Slow-Stochastik befindet sich aktuell im überverkauften Bereich. Der RSI verläuft ebenfalls im überverkauften Terrain. Trotzdem: Selbst, wenn nun die Nackenlinie halten sollte, zur Rückkehr in den alten Aufwärtsmodus bedarf es Notierungen oberhalb der 78 Euro-Hürde", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Donner & Reuschel AG.Aus technischer Sicht sei die Daimler-Aktie angeschlagen und unter die wichtige Unterstützung bei 69,35 Euro gerutscht. Die nächste starke Unterstützung liege bei bei 58,50 Euro. Auf diesem Niveau wären dann wieder erste Käufe vertretbar, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: