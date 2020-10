ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.10.2020/ac/a/m)



Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie sollte mit einem deutlichen Gewinn in den Tag starten - ChartanalyseDaimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) brachte gestern am späten Abend Zahlen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese seien über den Erwartungen ausgefallen. Die Aktie notiere zu Beginn des vorbörslichen Handels knapp 2% über dem gestrigen Schlusskurs. Sie befinde sich seit dem Tief aus dem März 2020 bei 21,01 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung habe der Wert am 9. September erstmals den Abwärtstrend seit Januar 2018 durchbrochen. Zwar sei der Aktienkurs am 21. September noch einmal für einige Tage in diesen Trend zurückgefallen, aber seit 28. September notiere er konstant darüber. In der Spitze sei die Daimler-Aktie auf 49,48 EUR geklettert. Zuletzt habe es einige Gewinnmitnahmen gegeben.Die Daimler-Aktie sollte heute mit einem deutlichen Gewinn in den Tag starten. Wenn sie diesen über den Tag halten könne, dann bestünde die Möglichkeit zu einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seit März 2020. Dabei könnte der Wert in Richtung 54,50 EUR und vielleicht sogar 59,10 EUR ansteigen. Sollte die Aktie allerdings unter dem EMA 50 bei aktuell 44,75 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 41,49 EUR drohen. (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:48,075 EUR +2,40% (16.10.2020, 08:42)Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:46,835 EUR -2,98% (15.10.2020, 17:35)