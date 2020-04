Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse sich bei der Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) bei Kursen um 27 Euro auf die Lauer zu legen.Gewinneinbruch bei Daimler, die Prognose für das Gesamtjahr entfalle. Die Aktie reagiere auf die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal mit Kursgewinnen. Stehe Daimler möglicherweise sogar vor einer Fusion?In den ersten drei Monaten sei das EBIT laut den vorläufigen Zahlen von 2,798 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 617 Millionen Euro zurückgegangen. Die Prognose für das Gesamtjahr entfalle. Die Zahlen für das erste Quartal seien - wenig überraschend - stark eingebrochen. "Die Werte für Q2 könnten noch schlechter ausfallen. Die Coronavirus-Krise ist von den wirtschaftlichen Auswirkungen her unserer Einschätzung deutlich gravierender als 9/11 oder die Finanzkrise", schreibe NordLB-Analyst Frank Schwope in seiner neuesten Studie.Trotzdem sehe sich Daimler finanziell gut aufgestellt, um nach der Corona-Krise wieder durchzustarten: "Angesichts des Umstands, dass wir umfassende Maßnahmen zum Schutz unseres Barmittelbestands getroffen und unsere finanzielle Flexibilität erhöht haben, sind wir zuversichtlich, für die Zeit während und nach der Krise gut positioniert zu sein", heiße es in der Pressemitteilung zu den vorläufigen Zahlen.Auto-Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sehe Daimler im Vergleich zu Volkswagen und BMW jedoch im Hintertreffen. "Daimler hat unter anderem einen sehr hohen Anteil an Nutzfahrzeugen. Außerdem ist Daimler im Vergleich zu VW und BMW stärker von Nordamerika abhängig. Den Automarkt in Nordamerika sehe ich in den nächsten Monaten eher skeptisch. Außerdem hat Daimler im Vergleich ein schlechteres Kostenmanagement", habe Pieper gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Analyst Schwope sehe Daimler unter Druck. "Angesichts der Krise aber auch mit Blick auf die disruptiven Zeiten ist vielleicht auch für Daimler die Zeit gekommen, über einen Zusammenschluss nachzudenken, zumal die Bewertungen der Unternehmen gegenwärtig relativ niedrig sind", so Schwope.Der Börsenwert von Daimler sei in den letzten Wochen auf rund 30 Milliarden Euro zusammengeschmolzen. Zum Vergleich: Der Elektroautohersteller Tesla bringe aktuell stolze 120 Milliarden Euro auf die Waage."Geely Chairman Li Shufu ist mutig und erfolgreich. Daimler und Geely, das wird laufen. Alle die es schaffen, sich mit chinesischen Partnern stabil aufzustellen, sind die potentiellen Gewinner", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Die Corona-Pandemie komme für die deutschen Autobauer wie Daimler zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Wandel weg vom Verbrennungsmotor, der Cash-Cow der letzten Jahrzehnte, hin zur Elektromobilität, neuen Mobilitätdiensten und dem richtigen Thema autonomes Fahren werde Milliarden verschlingen. Viele Investitionen könnten zurückgestellt werden. Wodurch Daimler, BMW und VW wertvolle Zeit im Kampf gegen Tesla, Nio oder XpengMotors verlieren könnten.Dennoch: Was die Aktie von Daimler betreffe, so habe die Börse viel Negatives vorweggenommen. Gut möglich, dass Kurse zwischen 25 Euro und 27 Euro institutionelle Investoren (Geely, BAIC) anlocken würden, ihren Anteil weiter auszubauen.Anleger legen sich bei Daimler bei Kursen um 27 Euro auf die Lauer, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Mut und Geduld seien gefragt. (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link