Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,29 EUR -1,52% (17.08.2021, 10:53)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,35 EUR -1,21% (17.08.2021, 10:38)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler-Vorstand Ola Källenius habe vor kurzem das Tempo in Sachen Elektromobilität, Software und Digitalisierung deutlich angezogen. Dennoch: Die Aktie komme in den letzten Tagen nicht vom Fleck. Und das, obwohl sich der Gesamtmarkt nach wie vor in einer stabilen Verfassung befinde.Zuletzt sei die Daimler-Aktie weiter zurückgefallen. Auch die 50-Tage- und die 100-Tage-Linie hätten den Abwärtstrend nicht stoppen können. Analyst Jorge Velandia von AlphaValue habe für die Daimler-Aktie ein Kursziel von 83,10 Euro ausgegeben. DayByDay-Analystin Valerie Gastaldy sehe die Daimler-Aktie bei 88,40 Euro fair bewertet.Die Automobil-Aktien hätten in den letzten Tagen deutlich schwächer abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Was die Daimler-Aktie angehe, so warte eine horizontale Unterstützung bei 72,50 Euro. Falle auch diese Marke, könne das Papier bis zur Unterstützung bei 69,35 Euro fallen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: