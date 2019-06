ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (27.06.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler: Aktie kaum gefragt - AktienanalyseDie Diesel-Affäre lässt Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) nicht los, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzern müsse für "verschiedene laufende behördliche Verfahren und Maßnahmen bei Mercedes-Benz Dieselfahrzeugen" fast eine Mrd. Euro zurücklegen. Der angepeilte Ergebnisanstieg von 5 bis 15 Prozent im laufenden Jahr sei daher nicht mehr zu schaffen. Daimler rechne nun nur noch mit einem Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in etwa auf Höhe des Vorjahres (11,1 Mrd. Euro). Die Vans-Sparte mit den kleinen Nutzfahrzeugen dürfte in diesem Jahr operativ sogar in die roten Zahlen rutschen statt einen kleinen Gewinn einzufahren. Es sei bereits das dritte Mal in zwölf Monaten gewesen, dass Daimler seine Ziele zurechtgerückt habe.Kein Wunder, dass die Aktie kaum gefragt sei. Seit ihrem Zwischenhoch Anfang 2018 bei 76,48 Euro sei es um fast 37 Prozent abwärts gegangen. Doch nicht nur der Diesel-Skandal beunruhige die Anleger. Auch im Tagesgeschäft sei es schon mal besser gelaufen. Die Zeiten, in denen Daimler einen Absatzrekord nach dem anderen hingelegt habe, seien vorbei. Im Jahresverlauf stehe Mercedes nach fünf Monaten bei nur 938.499 verkauften Autos. Das seien 4,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Grund dafür seien die Engpässe beim neuen Abgasmessverfahren WLTP, ein anderer die Schwäche auf dem chinesischen Markt. Hinzu kämen die internationalen Handelskonflikte und der allgemeine Umbruch in der Branche - nicht gerade die beste Werbung für ein Investment in die Aktie des Autobauers.Analysten würden dennoch kein allzu schwarzes Bild von Daimler malen wollen - auch mit Blick auf die neuen Kostensenkungsmaßnahmen. Zwar seien hier und da die Kursziele nach der Gewinnwarnung leicht nach unten angepasst worden, selbst die pessimistischsten Experten würden vom derzeit deutlich gesenkten Niveau aussehen aber kaum noch Abwärtspotenzial für die Aktie. Eine Seitwärtsspekulation hat daher durchaus einen gewissen Charme, so die Experten vom "ZertifikateJournal" . (Ausgabe 25/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:48,16 EUR +0,09% (27.06.2019, 12:21)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:48,22 EUR +0,32% (27.06.2019, 12:35)