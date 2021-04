Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,57 EUR +0,36% (09.04.2021, 10:51)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,72 EUR +0,69% (09.04.2021, 10:36)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (09.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Daimler von 82 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Trotz Defiziten in Bezug auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge blieben Daimler und BMW Erfolgsgeschichten, habe Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Rekordabsätze in China, eine starke Produktpalette und eine fortdauernde Kostenkontrolle dürften in starken operativen Margen münden. Der Experte habe die Prognosen für den operativen Gewinn der Jahre 2021 bis 2023 erhöht.Eine starke Nachfrage im wichtigsten Einzelmarkt China habe die Verkäufe der Kernmarke des Autobauers Daimler im ersten Quartal angetrieben. Die weltweiten Auslieferungen der Stammmarke Mercedes-Benz seien in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Fünftel auf 581,270 Autos geklettert, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitgeteilt habe. Bei den Vans habe sich ein Plus von 18,2 Prozent auf 76.328 Stück ergeben, die Kleinwagenserie Smart habe um rund zwei Drittel auf 9.729 Fahrzeuge zugelegt, habe es geheißen.In China, dem größten Automarkt der Welt, sei der Pkw-Absatz der Marke Mercedes-Benz um gut 60 Prozent gewachsen. Dort würden die Geschäfte für den Autobauer nach dem zwischenzeitlichen Corona-Einbruch im Vorjahr wieder rund laufen. Mit 222.520 ausgelieferten Fahrzeugen sei ein Absatzrekord erzielt worden, habe Daimler weiter mitgeteilt. Auch in den USA sei es mit einem Plus von 15,5 Prozent gut für die Schwaben gelaufen. Dagegen habe Daimler im Heimatmarkt Deutschland ein Minus von 15,4 Prozent verkraften müssen. Allerdings hätten die Absatzzahlen in Europa trotz der Lockdown-Einschränkungen in zahlreichen Ländern mit plus 1,8 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau gelegen.Die Aktie von Daimler sei derzeit kaum zu bremsen. Zuletzt habe das Papier ein neues Mehrjahreshoch erklommen. Nun gelte es diesen Schwung zu nutzen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.