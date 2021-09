Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie präsentiere sich weiter recht volatil. Im Fokus stehe dabei die aus charttechnischer Sicht wichtige Unterstützung im Bereich von 68 Euro. Anfang der Woche habe es noch so ausgesehen, als würde der Kurs nach unten durchrutschen. Heute könne sich der Titel wieder nach oben absetzen - und führe dabei die Gewinnerliste im DAX mit an.Der Autosektor habe im laufenden Jahr mit deutlichen Zulieferproblemen zu kämpfen. Erste Analysten würden den Blick aber bereits nach vorne richten. Spätestens im kommenden Jahr sollte sich die Lage bessern. Erst gestern habe Goldman Sachs seine Kaufempfehlung mit Ziel 110 Euro bestätigt. Das Management habe in Sachen Chipknappheit in der Autoindustrie darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung im dritten Quartal den Tiefpunkt erreicht habe, so Analyst George Galliers.Die Daimler-Aktie pendle seit Monaten in einer Seitwärtsrange zwischen 68 und 80 Euro. Nach dem Test der unteren Begrenzung werde heute die viel beachtete 200-Tage-Linie bei 70,09 Euro überwunden. Auf dem Weg nach oben warte nun der kurzfristige Abwärtstrend im Bereich um 73 Euro.Erst der nachhaltige Sprung über diese Linie würde ein Kaufsignal mit Ziel 80 Euro nach sich ziehen. Fällt der Kurs wider Erwarten doch unter die Unterstützung bei 68 Euro, droht ein Rücksetzer Richtung 65 bzw. 60 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.