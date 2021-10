Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Lieferengpässe würden die Autobauer immer wieder dazu zwingen, die Bänder in den Produktionshallen zu stoppen. Hinzu kämen Sorgen der Investoren vor weiter steigenden Preisen, die den Verbrauchern die Kauflaune verderben würden und die Konjunktur abwürgen könnten. Dennoch sollte die Aktie von Daimler bis zum Jahresende deutlich höher notieren.Im derzeit schwierigen Umfeld hätten Autowerte zuletzt deutlich nachgegeben. Ein Bericht über einen noch größeren Produktionsausfall beim französischen Hersteller Renault habe die gesamte Branche belastet.Daimler habe dieses Jahr noch viel vor: Die Aufspaltung in einen Autobauer auf der einen Seite sowie einen Lkw- und Bus-Hersteller auf der anderen Seite im Dezember stehe kurz bevor. Doch rund um den großen Einschnitt beim Traditionskonzern habe Vorstandschef Ola Källenius auch ganz profane Probleme im Tagesgeschäft zu lösen - der Chipmangel habe der Stammmarke Mercedes-Benz im dritten Quartal einen herben Absatzeinbruch beschert. Die Zahlen für das dritte Quartal werde Daimler am 29. November vorlegen.In den Bilanzen der Autobauer sei das Ausmaß der Chip-Knappheit bisher kaum abzulesen gewesen - im Gegenteil hätten Daimler, Volkswagen und auch BMW im ersten Halbjahr hohe Gewinne eingefahren. Denn lange Lieferzeiten und eine starke Nachfrage in der Konjunkturerholung hätten den Rabattschlachten vergangener Jahre ein Ende gesetzt. Zudem würden Autobauer wie Mercedes die Strategie fahren, die knappen Halbleiter zunächst in die lukrativeren Modelle wie die S-Klasse einzusetzen und auch den am Kapitalmarkt besonders beäugten Hochlauf der Elektroautos bei der Versorgung mit den kritischen Teilen zu bevorzugen.Das dritte Quartal sei ein Prüfstein, in dem Daimler nun seine neugewonnene Widerstandskraft unter Beweis stellen könne, habe Barclays-Analyst Kai Alexander Mueller jüngst geschrieben. Trotz des bedeutenden Absackers bei den Verkaufszahlen bei Pkw und Vans sowie bei Lkw und Bussen dürfte die Profitabilität sich als belastbar erweisen. Preiseffekte und starke Kostendisziplin dürften einen Teil der negativen Auswirkungen wettmachen. Die deutlich gesenkte Gewinnschwelle dürfte noch für auskömmliche Margen sorgen, bei Mercedes-Benz rechne er mit einem Wert von 7,9 Prozent im Quartal.Ähnlich sehe es RBC-Analyst Tom Narayan, auch wenn er seine Schätzungen nach den Verkaufszahlen deutlich gesenkt habe. Die Profitabilität bei Pkw dürfte nach wie vor von Preiseffekten und einem größeren Anteil teurerer Autos profitiert haben."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Daimler-Aktie bis Jahresende deutlich höher notieren werde. Interessant werde die Entwicklung, wenn sich Daimler in Mercedes-Benz und die Bus- und Brummi-Sparte aufspalten werde. Beide Unternehmen getrennt voneinander könnten zielgerichteter vorgehen, seien agiler und flexibler. Auch der Zugang zum Kapitalmarkt, vor allem für die Brummi-Sparte, wird einfacher, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.