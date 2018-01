WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (15.01.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Daimler-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) charttechnisch unter die Lupe.In ihren Analysen würden sie regelmäßig den Charme der hohen Zeitebenen betonen. Gerade im Umfeld des Jahreswechsels biete sich auch mal ein Blick auf den Jahreschart an. Oftmals fördere die höchste aller möglichen Zeitebenen interessante Details zu Tage. So liege bei der Daimler-Aktie die zweite Jahreskerze in Folge mit markanter Lunte vor. Gleichzeitig habe das Papier die letzten beiden Jahre jeweils im oberen Drittel der jeweiligen Jahresrange beendet. Als drittes falle auf, dass die Handelsspanne von 2017 innerhalb der Schwankungsbreite des Vorjahres verblieben sei. Damit würde ein nachhaltiger Anstieg über die Hochs von 2017 bei gut 73 EUR das beschriebene "inside year" nach oben auflösen und somit für ein neues Einstiegssignal sorgen.Eine solche Weichenstellung decke sich in der untergeordneten Zeitebene. Schließlich wäre im Erfolgsfall auch die Schiebezone zwischen 60 EUR auf der Unter- und gut 73 EUR auf der Oberseite nach oben aufgelöst. Im Erfolgsfall dürfte zunächst die Kurslücke vom Jahresauftakt 2016 (obere Gapkante bei 77,02 EUR) geschlossen werden. Perspektivisch lasse sich aus der Höhe der o. g. Tradingrange sogar ein Anlauf auf das Hoch vom Dezember 2015 bei 85,50 EUR rechtfertigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.01.2018)Börsenplätze Daimler-Aktie:73,66 EUR -0,70% (15.01.2018, 09:21)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:73,95 EUR -0,25% (15.01.2018, 09:35)ISIN Daimler-Aktie:DE0007100000