ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (10.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie: Autokonzern fährt von Rekord zu Rekord - AktienanalyseBei den am meisten aufgerufenen Basiswerten folgte Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) im Februar auf den DAX, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Premium-Automobilhersteller habe für 2016 Bestwerte bei Absatz, Umsatz und Ergebnis vermeldet. Auch im laufenden Jahr bleibe der Konzern auf der Überholspur und setze seine Rekordjagd fort. Nachdem Mercedes-Benz bereits im Januar weltweit so viele Fahrzeuge ausgeliefert habe wie noch nie zuvor in einem Januar (178.467 Fahrzeuge, +18,3% ggü. VJ), sei der Absatz auch im Februar prozentual zweistellig gewachsen (153.862 Fahrzeuge, +15% ggü. VJ). In beiden Monaten seien die Verkäufe vor allem in China sehr stark gestiegen. Der Februar sei zugleich der 48. Monat in Folge gewesen, in dem Mercedes-Benz einen Rekord erzielt habe.Auch im Vergleich mit der Konkurrenz aus München hätten die Schwaben die Nase inzwischen vorn, wenn man sich die Absätze der Marken Mercedes-Benz (2016: 2,08 Mio. Pkw) und BMW (2016: 2,0 Mio. Pkw) anschaue. Zudem sei Mercedes-Benz mit einer EBIT-Marge von 9,1% im vergangenen Jahr profitabler als BMW gewesen, wo die EBIT-Marge auf 8,9% gesunken sei.Das charttechnische Bild der Daimler-Aktie habe sich aus Sicht der Analysten zuletzt aufgehellt. Nachdem die Kursnotierung Mitte März 2015 ein Hoch bei 96,07 Euro markiert habe, sei es zu einer längerfristigen Abwärtsbewegung gekommen, die die Daimler-Aktie bis Juli 2016 auf 50,83 Euro geführt habe. Seitdem sehe man steigende Notierungen. Nach dem Anstieg über die 200-Tage-Linie im September 2016 sei die Kursnotierung Mitte Januar 2017 bei 73,23 Euro auf das 50%-Retracement der vorangegangenen Korrektur gestoßen.Nach einem Rücksetzer auf 66,13 Euro, durch den der frühere Widerstand in diesem Bereich in eine Unterstützung gewandelt worden sei, habe die Daimler-Aktie in den letzten Wochen wieder an Wert gewonnen. Rückenwind erhalte die Daimler-Aktie aus Sicht der Analysten dabei vom trendfolgenden MACD, der auf Monatsbasis im Februar ein neues Kaufsignal generiert habe. In den kommenden Monaten würden die Analysten daher weiter steigende Notierungen erwarten. Nach einem Anstieg über 73,23/73,45 Euro lägen die nächsten Kursziele bei 78,79 Euro (61,8%-Fibonacci-Retracement) sowie 85,50 Euro (Hoch vom 01.12.2015).Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:70,45 EUR +0,69% (10.03.2017, 14:15)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:70,431 EUR +0,59% (10.03.2017, 14:30)