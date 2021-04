Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (07.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die auf der Hauptversammlung von CEO Ola Källenius vorgelegte Bilanz des abgelaufenen Jahres habe sich angesichts der Corona-Pandemie vergleichsweise gut gelesen. Und auch in Q1/2021 seien die Geschäfte vielversprechend gelaufen. Hinzugekommen sei die Ankündigung der Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte, das Hochfahren der Elektro-Strategie inklusive der Vorstellung des EQS am 15. April. Der gute Newsflow in den letzten Wochen habe die Daimler-Aktie immer weiter nach oben getrieben.Die Daimler-Aktie habe ihren am 30. Oktober 2020 eingeschlagenen Aufwärtsmodus nicht nur bestätigt, sondern auch noch deutlich verstärkt.Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sei davon überzeigt, dass trotz der zuletzt guten Entwicklung "die beste Zeit von Mercedes erst noch kommen wird. China spielt dabei eine Schlüsselrolle. Und mit der Positionierung "moderner Luxus" haben die Stuttgarter weltweit eine Alleinstellung", sage der Auto-Experte gegenüber dem AKTIONÄR.Anleger bleiben an Bord, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Die Daimler-Aktie hat die 75-Euro-Marke geknackt. Das nächste Etappenziel laute 80 Euro. (Analyse vom 07.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: