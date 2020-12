Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe den Autobauern schwer zu schaffen gemacht: Geschlossene Showrooms, ausgefallene Messen und die Einkommensunsicherheit der Verbraucher hätten die Nachfrage nach neuen Autos im laufenden Jahr spürbar einknicken lassen. Dank des Impfstoffs würden u.a. vom Datenanbieter IHS Markit für das kommende Jahr aber deutliche Aufholeffekte prognostiziert. Dies dürfte die Auto-Aktien beflügeln.Für Daimler dürfte 2021 ein wichtiges Jahr werden, gelte es doch branchenintern bereits als Startjahr der Elektromobilität. Die deutschen Autobauer müssten sich aber weiter auf starke Konkurrenz einstellen: Tesla sei nach wie vor führend beim Elektroauto und mit den chinesischen Herstellern Nio, BYD, Great Wall sowie Geely dürfte der Wettbewerb auf dem wichtigsten Automobilmarkt der Welt China deutlich zunehmen.Die Daimler-Aktie sei eine Halteposition, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: