Kursziel

Daimler-Aktie

(EUR) Rating

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 111,00 Outperform Bernstein Research Arndt Ellinghorst 15.07.2021 107,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 15.07.2021 88,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 15.07.2021 75,00 Halten Nord LB Frank Schwope 15.07.2021 103,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 15.07.2021 106,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 15.07.2021 79,00 Neutral UBS Patrick Hummel 15.07.2021 100,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 15.07.2021 95,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 14.07.2021 83,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 28.06.2021 115,00 Overweight Barclays Kai Mueller 24.06.2021 85,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 24.05.2021 80,00 Overweight Morgan Stanley Harald Hendrikse 20.05.2021



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

69,88 EUR +0,37% (20.07.2021, 08:03)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

69,63 EUR -2,91% (19.07.2021)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (20.07.2021/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 115,00 oder 75,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG wird am 21.07.2021 ihre endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. Juli zu entnehmen ist, habe der Auto- und Lkw-Bauer Daimler im abgelaufenen zweiten Quartal erneut mehr verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe vorläufigen Zahlen zufolge bei 5,42 Mrd. Euro gelegen. Das sei deutlich mehr gewesen, als Analysten zuvor mit 4,3 Mrd. Euro erwartet hätten. Im Vorjahreszeitraum hätten die Stuttgarter wegen des Einbruchs der Automärkte in der Corona-Pandemie einen bereinigten operativen Verlust von gut 700 Mio. Euro ausgewiesen und unter dem Strich einen Milliardenverlust eingefahren.Beim für Investoren wichtigen freien Mittelzufluss im Industriegeschäft habe Daimler ebenfalls besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Zum Umsatz und zum Nettogewinn habe Daimler zunächst keine Angaben gemacht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Barclays, Kai Mueller, in einer Studie vom 24.06.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat Daimler auf "overweight" mit einem Kursziel von 115,00 Euro belassen. Die Stuttgarter dürften ein solides zweites Quartal verzeichnet haben, so der Analyst. Sowohl die Automobilsparte als auch das Lkw-Geschäft sollten ihre starke Margenentwicklung aus dem Vorquartal fortgesetzt haben.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von der NordLB. Analyst Frank Schwope hat das "halten"-Votum am 15.07.2021 bestätigt. Das Kursziel wurde von 78,00 auf 75,00 Euro gesenkt. Nach Volkswagen habe auch Daimler überraschend starke Zahlen für das zweite Quartal 2021 präsentiert und trotze der Pandemie und dem Halbleiter-Mangel. Es erstaune, dass nach Jahren des Klagens überhohe Transformationskosten plötzlich fast Traum-Renditen erzielt würden. Der Analyst gehe allerdings nicht davon aus, dass die Gewinne im zweiten Halbjahr einfach so fortgeschrieben werden könnten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Daimler-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick: