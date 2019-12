L&S-Aktienkurs Dätwyler-Aktie:

158,60 EUR +2,32% (02.12.2019, 11:34)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dätwyler-Aktie:

174,80 CHF +1,16% (02.12.2019, 11:19)



ISIN Dätwyler-Aktie:

CH0030486770



WKN Dätwyler-Aktie:

A0MVC2



Ticker-Symbol Dätwyler-Aktie:

31D1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dätwyler-Aktie:

DAE



Kurzprofil Dätwyler Holding AG:



Die Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE) ist ein global tätiger industrieller Zulieferer und Distributor technischer und elektronischer Komponenten. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in Technische Komponenten und Sealing Solutions gegliedert. Die Dätwyler Gruppe ist mit mehr als 50 operativen Gesellschaften in über 100 Ländern international aktiv. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Altdorf, Schweiz. (02.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dätwyler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE).Kurzfristige Prognosewerte gesenkt: Die Prognose des Analysten für das GJ19 spiegele jetzt den ungünstigen Trend im Automobilsektor genauer wider. Gesundheitsbereich: Das Hochfahren und die vollständige Automatisierung der Produktion in den USA erweise sich als zeitaufwändiger und insgesamt anspruchsvoller. TechCo habe sich ggü. dem 1H19 nicht wirklich verbessern können. Zudem dürften die neg. Währungseffekte noch etwas stärker ausfallen. Positiv verlaufe hingegen die Entwicklung bei Nespresso, und auch Parco habe die Erwartungen übertreffen können. Da Lichvar dies aber schon vorhergesagt habe, werde sich seine Umsatzprognose leicht reduzieren. Ein etwas ungünstigerer Umsatzmix führe zudem zu einer leicht tieferen EBIT-Marge.TechCo: Verkaufswahrscheinl. steige auf 75%: Das Unternehmen zeige sich jetzt offener für neue Optionen für TechCo, wobei ein Verkauf nun offenbar bevorzugt werde. Diesen Gesinnungswandel seit Juli, als der Analyst seinen Bericht über einen möglichen Verkauf veröffentlicht habe, beurteile er durchweg positiv. Der Analyst erhöhe also die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs im GJ20 von bisher 50% auf 75%. In seinem Bericht schätzte der Analyst den Nettoeffekt einer solchen Neuausrichtung auf CHF 6 je Aktie. Er erhöhe zudem seinen NPV je Aktie um CHF 4,5 (bei 75% Wahrscheinl.; bisher: CHF 3 bei 50%).Lichvar erhöhe die Erfolgswahrscheinlichkeit eines TechCo-Verkaufs. Damit steige auch die die positive Nettoauswirkung dieser Neuausrichtung des Unternehmens, die der Analyst zu seiner DCF-Analyse hinzuaddiere. Deswegen setze Lichvar sein Kursziel um CHF 4,50 (und nicht CHF 3) herauf. Darüber hinaus prognostiziere er einen etwas höheren NPV je Aktie (185,5), da nun die niedrige Nettoverschuldung im GJ19 eine stärkere Gewichtung bei der zeitgewichteten Durchschnittsberechnung der Nettoschulden habe. Die Veränderung seiner EPS-Schätzung sei negativ, aber gering.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dätwyler-Aktie: