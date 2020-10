Paris (www.aktiencheck.de) - Heimlich, still und leise hat sich der Aktienmarkt in Dänemark in diesem Jahr zu einem Geheimtipp gemausert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar würden sich aktuell auch in Dänemark wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus anstecken, im Vergleich zu anderen Staaten habe das Land aber schon Mitte März recht strikte Maßnahmen ergriffen und sei bisher - was die Anzahl der Corona-Infizierten und -Todesfälle angehe - recht gut durch die Krise gekommen. Dies zeige nicht nur ein Blick auf den OMX 20, auch die Wirtschaft habe sich vergleichsweise robust präsentiert. So habe das BIP im ersten Halbjahr nur um 2,5 Prozent nachgegeben, während es in der EU um 6,5 Prozent geschrumpft sei.Aktuell profitiere der OMX 20 aber vor allem von seiner Zusammensetzung. So beinhalte der Index einige derzeit sehr gefragte Werte aus dem Pharma- und Biotechnologiebereich, die corona-bedingt eine Sonderkonjunktur erleben würden. Aber auch Unternehmen, die von der Energiewende profitieren würden, etwa der Windkraftkonzern Vestas, würden den 20 Werte umfassenden Aktienindex beflügeln. Doch Vorsicht: Angesichts der zurückliegenden Rally seien zahlreiche Werte inzwischen auch recht ambitioniert bewertet, allzu viel Luft nach oben bestehe daher nun womöglich nicht mehr. (16.10.2020/ac/a/m)