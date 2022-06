Der Nachfolger an der DWS-Spitze, Stefan Hoops, habe sich in einer kurzen Videobotschaft den Aktionären vorgestellt. "Die DWS ist über meine ganze Karriere hinweg ein Leuchtturm der Vermögensverwaltung gewesen." Er trete seine neue Aufgabe mit Freude, aber auch mit einer Prise Demut an. Er sehe es als seine Aufgabe, das Vertrauen in die DWS wiederherzustellen.



Vertrauen entzogen



Die Fondsgesellschaft Union Investment wiederum habe angekündigt, "dem Aufsichtsrat und dem Vorstand auf der DWS-Hauptversammlung die Entlastung verweigern" zu wollen. Das habe der zentrale Anbieter der deutschen Genossenschaftsbanken der Nachrichtenagentur "Reuters" mitgeteilt. Auf der Hauptversammlung habe sich das Haus nicht dazu geäußert. Offenbar stoße den Genossen aber der Greenwashing-Skandal auf. Einige andere unabhängige DWS-Aktionäre hätten das ähnlich gesehen. Fast 20 Prozent hätten die Entlastung entsagt. Die Deutsche Bank, mit gut 80 Prozent klar Mehrheitseigner der DWS, habe aufgrund gesetzlicher Vorgaben bei der Entlastung nicht mit abstimmen dürfen.



