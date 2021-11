Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (02.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwar schwebe über den Titeln der DWS Group noch immer der Vorwurf der Manipulation von Kennzahlen zu nachhaltigen Finanzanlagen. Aber der Chart sehe weiter spannend aus und die Bewertung bleibe historisch niedrig. Die Stimmung helle sich nun zunehmend auch unter den Experten auf.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die DWS-Aktien von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analystin Roberta De Luca habe ihre Prognosen für die Fondsgesellschaft an deren jüngste Quartalszahlen angepasst. Daraus hätten höhere Gewinnschätzungen für 2021 bis 2025 resultiert.Trotz der laufenden Verfahren in den USA und in Deutschland zu den Greenwashing-Vorwürfen empfehle derzeit immer noch kein Analyst den Verkauf der Papiere. 20 von 22 Experten würden im Gegenteil nun einsteigen. Die restlichen zwei würden dafür plädieren, dabeizubleiben. Das durchschnittliche Kursziel betrage 44,59 Euro, was noch rund 20 Prozent Kurspotenzial bedeute.Die Aktie sei mit einem 2022er KGV von 10 günstig bewertet. Denn seit dem IPO 2018 seien die Papiere im Schnitt mit einem KGV von 12 gehandelt worden. Auch die Prognose für das KGV der Peers für 2022 liege deutlich höher. Natürlich sei ein Teil der Unterbewertung auf den Kursrutsch nach Veröffentlichung der Vorwürfe zurückzuführen. Jedoch sei die Aktie bereits zuvor im Peergroup-Vergleich günstig gewesen.Mutige können einsteigen, sofern der Kurs in den kommenden Tagen an der GD200 nach oben dreht, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Halte die Unterstützung nicht, spreche aus charttechnischer Sicht alles dafür abwarten. Investierte sollten vorerst dabeibleiben. (Analyse vom 02.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link